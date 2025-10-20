Raquel Mosquera lanza una advertencia tras la detención de su marido Isi: «No estoy amenazando a nadie»

El pasado viernes, durante la emisión de una nueva entrega de De Viernes, los espectadores de Telecinco pudieron ver en plató a Raquel Mosquera. La ex mujer de Pedro Carrasco no está pasando por uno de sus mejores momentos a nivel personal, ni mucho menos. Entre otras cuestiones, porque su marido Isi fue detenido en Francia. Aunque no ha querido contar muchos más detalles de lo sucedido, Raquel Mosquera sí que se sinceró sobre cómo está viviendo este duro proceso, pero también cómo se enteró de todo lo sucedido. Fue entonces cuando explicó que, a pesar de ser una noticia que se hizo pública en octubre, los hechos se remontan a principios de julio, cuando la peluquera se enteró de la situación a través de una llamada telefónica. Desde entonces, no tiene más datos de lo ocurrido, a pesar de que ha intentado por todos los medios saber más detalles.

Como no podía ser de otra manera, esta entrevista de Raquel Mosquera en De Viernes ha sido una de las más comentadas este fin de semana. Es por eso que, tan solo unas horas después de haber charlado con Bea Archidona, Santi Acosta y el resto de colaboradores, la peluquera no dudó en utilizar su perfil de Instagram. Y todo para compartir una desgarradora publicación en la que, una vez más, quiso sacar la cara por su marido Isi, dejando muy claro que «es un buen padre y un buen marido». Todo comenzó cuando Raquel Mosquera comenzó escribiendo lo siguiente: «Ya sabéis, que si por algo, puedo destacar o presumir, en esta vida, es de ser luchadora, trabajadora y seria. Con lo cual, no voy a consentir, como años atrás, nada que no sea cierto y quieran ensuciar mi imagen, aprovechando lo sucedido y que están, en algún programa de colaborador@».

«Ahora no estoy en ningún programa, de colaboradora, pero eso sí, ahora tenemos Instagram y redes sociales, no es como antes. Yo no estoy amenazando a nadie, solo estoy defendiéndome a través del Instagram», explicó, y añadió: «Tengo unos hijos maravillosos, buenísimos, padres, ya mayores, y familia».

«Mi marido, me ha demostrado, ser un buen padre, un buen marido, un buen compañero, buena persona y muy trabajador. Es una lástima lo que haya ocurrido. De la verdad, ya me encargaré yo, personalmente, de saber todo cuando vaya a Francia, con mi abogado, con la documentación, que me darán muy pronto y bien asesorados, y que me están moviendo y preparando», hizo saber a sus seguidores de Instagram.

«Será lo más pronto posible, mientras tanto pido respeto», solicitó. Eso sí, la ex mujer de Pedro Carrasco no quiso dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a todos y cada uno de sus seguidores por el apoyo y el cariño incondicional que siempre ha recibido: «Por vuestro cariño, respeto y la fuerza, que vosotros también, me transmitís a mí a través de todos estos años. Ya sabéis que nunca os defraudo».