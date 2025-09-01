Quién es Valeria Ros: edad, su pareja actual y su hija, de dónde es, en qué trabaja ahora

Valeria Ros, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las presentadoras y cómicas más reconocidas de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cabe destacar que la vasca no solamente ha trabajado en estos ámbitos, sino que también es guionista, locutora, escritora y monologuista. Tras haber pasado por numerosos programas de televisión, como es el caso de Zapeando o, más recientemente, La Revuelta, Valeria ha querido adentrarse de lleno en una nueva aventura en la pequeña pantalla. Se trata de un gran reto, puesto que se ha convertido en aspirante de la décima edición de MasterChef Celebrity. Así pues, vamos a hacer un repaso a su trayectoria profesional, así como a su vida personal, a través de su edad, su pareja actual y su hija, de dónde es y en qué trabaja ahora.

Su trayectoria profesional

Nacida en Guecho, Vizcaya, el 5 de octubre de 1986, Valeria López-Tapia Velasco, más conocida como Valeria Ros, desarrolló su carrera como humorista en la ciudad de Madrid. A lo largo de su vida ha vivido en diversas ciudades, como es el caso de Londres, Nueva York, Helsinki y hasta en Dijon. En estos lugares, se centró en estudiar diversos cursos de interpretación, pero también tuvo la oportunidad de trabajar en varias agencias de publicidad y productoras.

Cabe destacar que se licenció en Comunicación audiovisual en la Universidad Pontificia de Salamanca. Aun así, no son sus únicos estudios, puesto que también pasó por la Escuela Universitaria de Artes TAI de Madrid, para cursar Actuación para cine y televisión. Sus inicios como monologuista llegaron de la mano de Central de Cómicos, de Comedy Central.

En 2018, tuvo la oportunidad de ser colaboradora de LocoMundo, el mítico noticiario humorístico de Quequé. Tan sólo un año después, le llegó otra de las grandes oportunidades a nivel laboral: formar parte del equipo de Zapeando. Pero no todo quedó ahí, puesto que, dos años más tarde, hizo tándem con Ana Morgade para presentar you, No te pierdas nada, en Europa FM.

En televisión, ha formado parte de numerosos y sorprendentes proyectos. Un claro ejemplo lo encontramos en Tu cara me suena, donde participó como invitada en la décima edición. En la siguiente temporada, se convirtió en concursante de pleno derecho. En 2022 fichó como presentadora de FBoy Island España (HBO Max) y en agosto de 2023 participó en El puente de las mentiras. Tras fichar como colaboradora de La Revuelta, Valeria Ros ha aceptado la oportunidad de convertirse en aspirante de la décima edición de MasterChef Celebrity.

Su vida personal

En noviembre de 2020, Valeria Ros dio la bienvenida a su hija Federica, fruto de su relación sentimental con el odontólogo Antonio Muscogiuri. Su noviazgo siguió adelante tras el nacimiento de la pequeña, pero tan sólo se prolongó unos cuantos meses más. Aunque se desconoce si actualmente tiene el corazón ocupado, en febrero de 2025, la cómica sí que confesó en La Revuelta que tenía novio.