¿Quién va hoy a ‘Pasapalabra’? Invitados famosos del 23 al 27 de abril de 2026

El plató de Pasapalabra se prepara para tres días en los que el control de Roberto Leal como presentador se pondrá a prueba. El concurso estrella de Antena 3, que a pesar de los años continúa cosechando grandes datos de audiencia, renueva su cuadro de invitados con cuatro rostros que prometen espectáculo, risas y, sobre todo, mucha tensión competitiva para ayudar a los concursantes a sumar segundos en el marcador.

Los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: Risas y alta cocina

El regreso más comentado es, sin duda, el de Los Morancos. Los hermanos Jorge y César Cadaval vuelven al programa donde siempre dejan momentos virales. Su capacidad para ‘descolocar’ al presentador es ya una marca de la casa, y hoy prometen no dar tregua. Eso mismo hacen en cada una de sus visitas a El Hormiguero, donde consiguen volver loco a todo el equipo de Pablo Motos.

Junto a ellos, el plató contará con la elegancia de dos mujeres todoterreno:

Samantha Vallejo-Nágera: La carismática jueza de MasterChef cambia las cocinas por las letras. Está ahora mismo en una nueva etapa justo después de abandonar el programa de cocina y terminar su participación en DecoMasters, en La 1.

La carismática jueza de MasterChef cambia las cocinas por las letras. Está ahora mismo en una nueva etapa justo después de abandonar el programa de cocina y terminar su participación en DecoMasters, en La 1. Nuria March: La empresaria y experta en comunicación aporta el toque de estilo y saber estar, aunque en Pasapalabra ya sabemos que los nervios pueden jugar malas pasadas a cualquiera.

Jorge y César Cadaval: el caos asegurado

La presencia de Jorge y César Cadaval siempre es garantía de audiencia. Tras sus últimos proyectos teatrales, los sevillanos llegan en un momento de gran madurez profesional, pero con la misma chispa de siempre. Su duelo en las pruebas musicales suele ser uno de los contenidos más compartidos en redes sociales al día siguiente.

No es la primera vez que los hermanos Cadaval se ven las caras en un plató, pero la rivalidad entre Jorge y César en Pasapalabra alcanza siempre un nivel superior. Mientras que uno suele destacar por su rapidez mental en La Pista Musical, el otro no duda en usar el humor para despistar a su propio hermano, creando situaciones que a menudo obligan a Roberto Leal a intervenir para poner orden.

Mucho más calmadas se espera que sean Samantha Vallejo-Nágera y Nuria March. Ambas llegan con perfiles muy diferentes, pero con un objetivo común: no cometer errores que resten segundos vitales a los concursantes en el temido Rosco.

Samantha, acostumbrada a la máxima exigencia en los fogones de MasterChef, ha pasado pocas veces por este programa, mientras que Nuria es toda una veterana en las pruebas, puesto que es habitual verla un par de veces al año en el plató. Este cuarteto de invitados tendrá la misión de llevar a David y a Javier hacia el bote, puesto que su misión es que lleguen con el máximo tiempo en sus casilleros.

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