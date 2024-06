Quién es María Gómez: su edad, su desconocida pareja y biografía de la colaboradora de ‘Zapeando’

María Gómez ha conseguido gracias a su trabajo convertirse en una de las caras imprescindibles de Zapeando, especialmente después de la salida de Lorena Castell. La periodista es una cara conocida para los espectadores, pero ha conseguido mantener su vida privada lejos de los focos.

Comenzó licenciándose en Publicidad y Relaciones Públicas, pero el mundo del periodismo le llamó y también cursó la carrera. En la cadena SER comenzó su experiencia, donde trabajó en todo tipo de programas como redactora y productora.

En su paso por la radio saltó también a la desaparecida M80 Radio, donde trabajó en con Juan Luis Cano, la mitad del mítico dúo Gomaespuma. Tras su experiencia en la radio saltó a la televisión, donde ha pasado por numerosos programas de Mediaset España como Dani & Flo, además de formar parte del equipo de cubrió el mundial de Rusia del año 2018. Allí vivió un desagradable momento cuando un aficionado le dio un beso en plena conexión.

Moscú. Hoy mismo.

Quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo. pic.twitter.com/lzNkXgDxYG

— María Gómez (@maria__gomez) June 30, 2018