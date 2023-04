Lorena Castell ya tiene nuevo programa tras su salida de ‘Zapeando’

Lorena Castell se ha convertido en la mujer del momento tras anunciar su sorprendente salida de Zapeando tras nueve años en el programa de laSexta. La catalana apenas ha tardado 24 horas en anunciar el que será su nuevo programa, lejos de los que fueron sus compañeros.

La catalana sorprendía con una publicación en Instagram en la que daba la noticia a todos sus seguidores. «Qué difícil a veces explicar lo que uno tiene en la cabeza… Hoy termina mi etapa después de 9 años de risas a la hora de comer. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos», comenzaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • LORENA CASTELL • (@lorenacastell)

«Gracias a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de divertirme y compartir buenos momentos cada día. A los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional. Todavía quedan muchas aventuras por vivir… Show must go on», cerraba.

Como contamos en Happy FM, la artista tenía varios proyectos en los que podría aterrizar en las próximas semanas después de su despedida. Todo hacía pensar que tendría que ser algo muy potente para abandonar el espacio en el que se había convertido en una de las estrellas, tanto que era la sustituta de Dani Mateo en sus vacaciones o por enfermedad.

Solo hemos tenido que esperar unas horas para descubrir este nuevo rumbo de Lorena Castell, que como muchos rumores apuntaban, sería para dar el salto a ser presentadora titular. Tras despedirse de laSexta, pondrá rumbo a TVE para capitanear el regreso de Vamos a llevarnos bien.

Tal y como ha confirmado la cadena pública, Lorena se sustituirá a Ana Morgade tras el desastroso estreno del programa de humor el pasado mes de febrero. Tras marcar un pobre 4,8 % de share, la cadena decidió retirarlo y replantearse todos los contenidos, lo que provocó la salida de Morgade.

Tras varios meses de reflexión, el espacio regresará este próximo verano con las incorporaciones de Ares Teixidó, Aníbal Gómez, Marina Rivers y Alex O’Dogherty como nuevos colaboradores.

Entre los invitados se encontrarán nombres tan conocidos como Yolanda Ramos, Palomo Spain, Carolina Iglesias, Manuel Díaz (El Cordobés), Laura Sánchez, Edu Soto, Leo Harlem, Carlos Baute, Manu Baqueiro y Norma Duval, entre muchos otros.