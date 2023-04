‘Zapeando’ dice adiós a una de sus colaboradoras estrella: “Qué difícil explicar”

Zapeando despide a una de las colaboradoras más históricas del programa. El icónico show de LaSexta encendió sus cámaras por primera vez en el año 2013. Una década ha pasado desde entonces y por el camino hemos tenido que decir adiós a grandes figuras del programa como Frank Blanco, Anna Simon o Ana Morgade, entre otros.

Ahora, una zapeadora estrella se ha sumado a la lista y lo hace tras nueve años formando parte del equipo. A través de sus redes sociales, Lorena Castell ha querido despedirse con su público por la inolvidable experiencia vivida durante estos años.

Recordemos que la catalana ha ejercido de colaboradora pero, también de presentadora en las ocaciones en las que Dani Mateo no estaba a los mandos. «Hoy termina mi etapa después de nueve años de risas a la hora de comer. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos ;)», ha escrito en su última publicación de Instagram.

Asimismo, durante estos años la audiencia también ha podido formar parte de una de las etapas más importantes y bonitas de la vida de Lorena Castell. En marzo del 2019 la colaboradora dio la bienvenida a su hijo Río, un embarazo que los espectadores pudieron vivir de cerca. Como toda una guerrera, la zapeadora estuvo presentado en Zapeando hasta semanas antes de dar a luz.

«Gracias a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de divertirme y compartir buenos momentos cada día. A los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional. Todavía quedan muchas aventuras por vivir… SHOW MUST GO ON», concluyó.

Unas declaraciones con las que la catalana de 42 años cierra una etapa de su vida profesional. Pero, lejos de dejarlo ahí, ha dejado claro que lo mejor está por llegar y que, en palabras del gran Freddie Mercury, el show debe continuar.