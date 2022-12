Lorena Castell: el cambio de vida que experimentó tras el ingreso hospitalario de su hijo

Lorena Castell es una reconocida presentadora, actriz, cantante y ahora también cocinera, al proclamarse como ganadora de la última edición de MasterChef Celebrity. Durante su paso por el programa ha explicado cómo vivió el nacimiento de su hijo Río y por qué estuvo durmiendo en una autocaravana en las puertas del hospital durante mucho tiempo.

Durante las primeras galas del programa, su compañera María Zurita le preguntaba sobre cómo fue el nacimiento de su hijo: “Cuando nació Río, vinieron por la noche a decirme que se tenían que llevar al niño porque se dieron cuenta que en unos análisis tenía la proteína reactiva alta”, le comentaba la presentadora durante el cocinado.

‘¡Empieza nuestra aventura!’, Lorena Castell y su hijo Río vuelven a casa en caravana 💗 https://t.co/oZI9Kk4lHv pic.twitter.com/zh6sJZJA4U — Ainara Dais (@AinaraDais) March 26, 2019

Fue por ello que decidió cogerse una autocaravana y vivir al lado del hospital: “Y ahí estuve diez días hasta que me dieron a mi bebé otra vez”. Un acto que demuestra mucha valentía y es que, al fin y al cabo, Lorena acababa de dar a luz.

Además, durante la final de Masterchef Celebrity, la colaboradora de Zapeando y su hijo nos dejaron uno de los momentos más emotivos de la edición. Lorena no sabía que Río había ido a verla al programa, hasta que Pepe Rodríguez le comentaba que tenía un invitadito fuera de las cámaras. Esta no dudó en salir corriendo a abrazarle “Ay que me muero. Un beso corre, dame un beso”, decía muy contenta.

“Mi hijo es la persona que más he echado de menos en este programa. Se me ha hecho durísimo. Pensaba que lo iba a poder llevar mejor, pero es que le quiero tanto…” @lorenacastell #MCCelebrity pic.twitter.com/W1RaJ6dA6Z — MasterChef (@MasterChef_es) November 29, 2022



Durante el cocinado, le explicaba al pequeño las elaboraciones que estaba haciendo y cuál iba a ser el plato final: “Mira lo que va a hacer mamá. Vas a flipar. Mira, Río”, le decía de manera muy cariñosa. Al terminar el plato, también quiso dedicárselo y dedicarle unas palabras preciosas: “Se llama Eclipse lunar, porque la Luna es un cuerpo celeste que gira alrededor de un planeta y yo tengo a mi hijo Río que es mi luna y yo soy su planeta favorito. Es lo más bonito que tengo en este mundo”, terminaba explicando ante unos jueces muy emocionados.