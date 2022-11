‘MasterChef Celebrity’: ¿Quién es el ganador de la séptima edición?

La séptima edición de MasterChef Celebrity llegó a su fin este martes. El programa de La 1 de Televisión Española emitió el gran duelo entre Lorena Castell y Manu Baqueiro, un día después de emitir la primera parte de la final, en la que María Escoté y Patricia Conde se quedaron a las puertas de ser duelistas.

En el duelo final, Lorena quiso reflejar en sus platos los viajes que ha realizado a lo largo de los años junto a su hermano, apostando por un complicado menú con muchas elaboraciones. Manu, por su parte, decidió inspirarse en sus raíces gallegas apostando por el riesgo y el sabor de su menú.

Los platos no solo los probaron Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera, sino que también estuvieron presentes los chefs Massimo Bottura y Joan Roca. Mientras que, desde la galería, sus compañeros y sus familiares les mandaban todo su apoyo.

Finalmente, el jurado de MasterChef Celebrity decidió que ganadora de la séptima edición del programa fuera Lorena Castell. La aspirante era una de las grandes favoritas de la edición, por sus ganas de aprender y de superarse a sí misma programa a programa.

«Estoy súper feliz. Una gran parte de este trofeo es de mi madre, porque he aprendido de ella de mucho tras ver cómo cocina. De este programa, no solo me llevo el trofeo y el aprendizaje en las cocinas, sino que también me quedo con los amigos y con haber comprobado que, si luchas, los sueños se cumplen», exclamó Lorena tras conocer el veredicto de los jueces.

La ganadora recibió el gran trofeo que la acredita del programa y 75.000 euros para donar a la ONG que quisiera, en este caso, decidió donarlos a la fundación Juegaterapia. Por otro lado, tanto ella como Manu tendrán el privilegio de asistir a un curso de cocina creativa en el Basque Culinary Center, la famosa Facultad de Ciencias Gastronómicas de San Sebastián.