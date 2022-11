Patricia Conde se convirtió en la gran protagonista de Masterchef Celebrity este lunes. La aspirante, repescada y convertida en finalista, se jugaba un puesto en el duelo final. No obstante, durante la prueba de exteriores tiró la toalla, algo que no gustó a Jordi Cruz.

La actriz aseguró que llegaba muy cansada a la prueba y con que solo quería dormir. A pesar de haber demostrado en innumerables ocasiones su don para la cocina, en la prueba de exteriores fue una absoluta «decepción», tal y como le dijo Jordi Cruz, que no daba crédito a la actitud de su concursante.

“No estás luchando por la chaquetilla. No había visto nunca esto, a alguien con perspectivas de llegar a la final y que no se ponga las pilas”, le decía Jordi Cruz. “No estoy luchando, no puedo con tanto estrés, ni el calor, ni la presión… Lo sé, y tengo pena por dentro, pero solo quiero dormir”, le respondía Patricia.

“¿Nos estás tomando el pelo? No tienes casi nada. No solo no te veo derrotada, sino que incluso tomándotelo a la ligera. Te has rendido y a mí me has decepcionado. No te reconozco”, le decía Jordi Cruz visiblemente decepcionado con la actitud de la concursante. Mientras tanto, por el contrario, Manu y María estaban totalmente concentrados.

En la valoración final, Jordi Cruz volvió a hacer hincapié en su decepción: “Patricia, has hecho historia, en 10 años de programa es la primera vez que vemos a una finalista que no quería luchar por la chaquetilla. Has sido una absoluta decepción, te tomabas a pitorreo nuestras palabras. Admitimos el error y Nico e Isabelle habrían aprovechado esta oportunidad”.

“Tengo mucho sueño, estoy muy cansada, no he parado en estos últimos días y solo quiero dormir. Estaba nerviosa, me he sentido bloqueada y me hacía ilusión la chaquetilla, pero sé que ellos se la merecen más y van a luchar más. No sabía de dónde sacar la energía”, se excusó la concursante.