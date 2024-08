Quién es Javi Cermeño, nuevo concursante de ‘Pasapalabra’: de dónde es y su profesión

Javi Cermeño se ha convertido en el nuevo concursante de Pasapalabra después de eliminar a Vicky del Cerro, que había permanecido 52 programas. Así es la vida del nuevo rival de Manu Pascual lejos de las cámaras del programa de Antena 3.

La Silla azul le ha permitido entrar directamente al concurso después de tener una interesante lucha con la burgalesa. Pese a ser novato ha demostrado tener una gran templanza y ha provocado dos fallos de su rival, que ha tenido que despedirse entre lágrimas del equipo.

Del Cerro se marcha sin llevarse el bote, pero no lo hace con las manos vacías, ya que se lleva a casa más de 32.000 euros acumulados. Pero se trata de un ‘hasta luego’, ya que los concursantes con mayor nivel siempre vuelven más adelante, ya sea en especiales o en segundas oportunidades.

Por el momento Javi ya ha arrancado con buen pie su concurso, ya que en el primer programa ha demostrado un gran conocimiento y mucha sangre fría, llegando a ganar el primer Rosco a Manu.

¿De dónde es el nuevo concursante Pasapalabra?

En su primer día ha explicado a los espectadores que es murciano y que trabaja como auxiliar administrativo, aunque advierte que se considera «un friki de las palabras», algo que tendrá que demostrar en los próximos días. En su primero intervención aprovechó las cámaras para saludar y dedicar su participación a Pedro y Fina, sus padres: «Si estoy aquí es gracias a ellos, les va a hacer mucha ilusión, y la silla azul, si paso, va por vosotros».

Tras la emotiva despedida de Vicky ha podido sentarse por primera vez en la mesa como concursante oficial, momento en el que ha expresado sus nervios: «No me lo creo, un placer estar aquí. Me siento un poco mal por Vicky, es una persona que llevaba aquí mucho tiempo».

¿En qué gastaría Javi Cermeño el dinero del bote?

Antes de su primer Rosco, el murciano ha tenido que responder a la pregunta que es obligatoria para todos los concursante de Pasapalabra y decir qué haría con el dinero del bote, que por ahora supera los 400.000 euros en el momento de su llegada.

«Pues la verdad que no me lo había planteado, pero imagino que una parte ahorrarla y otra parte viajar todo lo que pueda y conocer sobre todo mi país, España, que me parece un país maravilloso y me faltan muchos pueblos, muchas ciudades por conocer. Así qué, imagino que gran parte iría para ello y otra ahorrarla para lo que pueda venir», ha sido su contestación.

Pese a ser nuevo, Javi ha llegado al programa marcando el territorio y dejando claro que no será un rival fácil para Manu. En su primer Rosco ha conseguido 22 aciertos y ningún fallo, lo que le ha permitido ganar a su rival. Por contra, Manu ha tenido el mismo número de aciertos, pero sí que ha fallado tres palabras, siendo el derrotado teniendo que pasar por la Silla azul al día siguiente con el riesgo de ser eliminado.