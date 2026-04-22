Quién es Ana Furones, concursante de ‘Saber y ganar’: su edad, de dónde es y en qué trabaja

Ana Furones Guerra llegó el pasado mes de marzo de 2026 como concursante de Saber y ganar, programa en el que se mantiene como una de las grandes sorpresas y donde ha protagonizado algunos de los momentos virales que circulan por redes sociales. Descubrimos cómo es esta bilbaína que, pese a que parece muy nerviosa ante las cámaras, tiene mucha experiencia. Te contamos en qué trabaja, de dónde es y su otra profesión que pocos conocen.

Ante los espectadores se presentaba asegurando que llegaba al concurso con ganas de «dar cañita al conocimiento». Aseguraba ser fan del programa desde que es adolescente, puesto que se ha visto desde siempre en su casa. De ahí que haya tomado la decisión de presentarse al casting.

Su profesión es la de enfermera de quirófano, licenciándose en Enfermería en el año 2002. Su currículum es larguísimo, habiendo trabajado en varios hospitales en los últimos años: Hospital de San Javier, Hospital de Cruces y desde hace 18 años en la Clínica IMQ Zorrotzaurre, el hospital privado más grande del País Vasco.

Además de atender en quirófanos, también es profesora en la Universidad de Deusto, donde es profesora a jornada parcial para formar a los futuros profesionales de la enfermería. Muchos de esos conocimientos también los ha compartido en un libro que publicó en el año 2021, que se titula Apendectomía por laparoscopia: una mirada a la historia. Se trata de un libro muy específico dedicado a profesionales de su sector. Datos que encontramos en su cuenta de LinkedIn.

Ana Furones y su trayectoria como actriz

Como decíamos al principio de este artículo, la concursante de Saber y ganar tiene muchas más tablas ante las cámaras que la mayoría de los que prueban suerte en el programa. Antes incluso de comenzar con su carrera como enfermera, lo hizo como actriz.

Según su canal de YouTube, comenzó en el año 1995 como actriz, llegando a estudiar Arte Dramático en el año 2013 en una conocida escuela de Bilbao. Durante años ha trabajado principalmente en obras de teatro, siendo el programa Acosados, emitido en Telecinco en el año 2020, su actuación más mediática hasta el momento. En aquel trabajo era la actriz principal de las recreaciones del caso de acoso laboral que vivió una agente de policía de Palma de Mallorca.

El reto de Ana Furones: ¿Cómo llegar a ser magnífica?

Para entrar en el selecto club de los Magníficos de Saber y Ganar, Ana Furones debe alcanzar una meta que desde 2025 es más exigente:

Puntuación necesaria: Debe acumular 10.000 puntos (frente a los 7.000 que se pedían anteriormente).

Debe acumular (frente a los 7.000 que se pedían anteriormente). El premio: Participar en los programas especiales del 30.º aniversario que se celebrarán en febrero de 2027.

Participar en los programas especiales del 30.º aniversario que se celebrarán en febrero de 2027. Límite de participación: Al igual que otros grandes sabios, no podrá superar los 100 programas diarios para dar paso a nuevas caras.

Horario y dónde ver ‘Saber y Ganar’

El concurso más longevo de la televisión española (cumple 29 años en antena este 2026) se emite de lunes a viernes en La 2 a partir de las 15:30 h con Jordi Hurtado. Los fines de semana, el programa cambia su formato a competición por equipos bajo la batuta de Rodrigo Vázquez.

Si eres un fiel seguidor del programa, no te pierdas nuestro repaso por los concursantes más míticos de la historia de Saber y Ganar. También puedes consultar las últimas polémicas televisivas como el guiño de Machos Alfa al caso Errejón o la salud de Charly, marido de Lydia Lozano.