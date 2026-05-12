¿Por qué no se emite esta noche ‘La isla de las tentaciones’? Los motivos

La programación de Telecinco vuelve a cambiar desde el lunes 11 de mayo y lo hace con importantes movimientos para los fans de La isla de las tentaciones, que en las últimas semanas habían podido disfrutar de tres días consecutivos (de lunes a miércoles) del reality de parejas. Este movimiento había dejado sin su hueco habitual a First Dates, que se había tenido que conformar con una única emisión en la noche de los miércoles con su Gourmet Edition, que comenzaba a las 23 h (una hora menos en las Islas Canarias), precisamente después de un nuevo capítulo de ‘Las tentaciones’. Así queda la programación de las noches de Telecinco y qué pasará con el programa de parejas ahora que está en su punto más interesante.

Los cambios en la noche del lunes

Carlos Sobera ha vuelto a abrir su restaurante a partir de las 21:45 h, horario que hasta hace una semana ocupaba Sandra Barneda. Las citas entre desconocidos ocuparán el tiempo hasta las 23 h, compitiendo contra El Hormiguero y La Revuelta. A partir de las 23 h comienza un nuevo capítulo de La isla de las tentaciones, que se alarga hasta la madrugada.

Así queda la noche del martes en Telecinco

Los martes también hay cambios en la principal cadena de Mediaset. First Dates vuelve a su franja de 21:45 h para hacer de telonero de Supervivientes: Tierra de nadie, la gala de salvación de los martes. Aquí desaparece por completo La isla de las tentaciones, que hasta hace una semana era el programa que se encargaba de hacer de telonero del reality hondureño.

‘La isla de las tentaciones’ sí estará los miércoles

No todo son malas noticias para los fans de las parejas de Mediaset. El programa de las villas emite un segundo capítulo semanal en la noche del miércoles, aunque lo hace a partir de las 23 h. Antes, Carlos Sobera ocupa la franja del access prime time, que en Happy FM hemos rebautizado como primer prime time, para poder entender el funcionamiento actual de las parrillas.

Jueves: sin rastro de ‘las tentaciones’

Se trata del día (junto al domingo) en el que más gente ve la televisión; por eso Telecinco mantiene intacta la gala de Supervivientes, que comienza a las 21:45 h y se alarga hasta casi las dos de la madrugada. First Dates también pierde su emisión, que la cede ante el programa más importante de la cadena.

Viernes, sábado y domingo, sin cambios

La noche del viernes sigue siendo para ¡De Viernes!

El sábado lo ocupará a partir de ahora el renovado Hay una cosa que te quiero decir , con Jorge Javier Vázquez al frente.

, con al frente. El domingo no cambia nada y es noche para conocer la última hora de Supervivientes.

¿Por qué cambia Telecinco los días y horarios de ‘La isla de las tentaciones’?

Aunque la cadena de Fuencarral no ha explicado a qué se debe este cambio, es evidente que no podía continuar con el ritmo de emisiones de tres capítulos a la semana. Ante los buenos resultados de audiencias que está dando, es preferible estirar al máximo posible este fenómeno; por eso han quitado un día de emisión (los martes).

Además, con First Dates tienen un problema, puesto que es otro de los programas que mejor funcionan en su parrilla y no podían tenerlo arrinconado a la noche de los miércoles. A partir de ahora vuelve a ocupar el horario que ha tenido siempre y en el que se acerca a pelear con La Revuelta por la segunda plaza de su franja horaria.

Las citas de Sobera siguen dando buenos datos y es un programa al que deben cuidar y mimar para que no sufra desgaste, aunque este descanso de varias semanas con sólo una emisión seguro que ha sentado muy bien al equipo, que habrá podido grabar citas y tener programas en la nevera para funcionar con mucha antelación.

Con estos movimientos, Telecinco está consiguiendo aprovechar al máximo las oportunidades de ganar audiencia en una temporada que está siendo complicada en la cadena después de comenzar con su remodelación de parrilla.