Colas en MediaMarkt por el regalo estrella en comuniones: la Switch 2 en oferta y con envío gratuito

Cada temporada de comuniones termina teniendo su regalo estrella y este año todo apunta a que uno de los más buscados va a ser la nueva Nintendo Switch 2. La consola acaba de llegar a las tiendas hace apenas unos meses y ya empieza a aparecer en muchas listas de deseos, especialmente entre familias que buscan un regalo más grande para niños que llevan meses pendientes del lanzamiento de Nintendo. También un regalo que piden todos aquellos adolescentes que este año se graduan.

Parte del interés ha crecido también por una oferta que ya puede encontrarse en MediaMarkt, donde el modelo Nintendo Switch 2 Azul y Rojo Neón ha pasado de costar 469,99 euros a 459 euros, con envío gratuito incluido. No es una rebaja enorme, pero sí suficiente para que muchos aprovechen ahora antes de que vuelva a subir o empiece a agotarse en determinadas tiendas. Y razones no le faltan para convertirse en uno de los productos más deseados del momento. La nueva Switch llega con una pantalla más grande de 7,9 pulgadas, gráficos bastante más potentes, nuevos Joy-Con magnéticos y compatibilidad con resolución 4K cuando se conecta al televisor. Un salto importante respecto a la generación anterior que muchos jugadores llevaban tiempo esperando.

MediaMarkt tiene el regalo estrella en comuniones: la Switch 2 en oferta

Nintendo ha apostado por una evolución bastante clara respecto a la Switch original por lo que la Switch 2 aunque fuera lanzada hace un año es actualmente uno de los regalos más deseados para las comuniones de 2026. A simple vista, lo primero que destaca es el nuevo diseño, algo más moderno y elegante, aunque manteniendo la esencia híbrida que convirtió a la consola en un fenómeno mundial.

Uno de los cambios que más se notan nada más encenderla está en la pantalla. Nintendo ha apostado ahora por un panel LCD HDR de 7,9 pulgadas con resolución Full HD y hasta 120 Hz, así que la diferencia frente a modelos anteriores se aprecia bastante, sobre todo en juegos rápidos o con muchos movimientos en pantalla. La imagen se ve más limpia, los colores tienen más fuerza y jugar en modo portátil resulta bastante más cómodo, especialmente para quienes pasan muchas horas con la consola entre las manos.

Además, la consola mantiene un grosor parecido al modelo anterior, aunque ahora incluye dos puertos USB tipo C y un soporte trasero ajustable mucho más cómodo para jugar en sobremesa.

Los nuevos Joy-Con 2 cambian bastante la experiencia

Otro de los grandes cambios llega con los nuevos mandos Joy-Con 2. Nintendo ha rediseñado estos controles para hacerlos más ergonómicos y cómodos, especialmente en sesiones largas de juego.

Ahora se acoplan magnéticamente a la consola y cuentan con joysticks mejorados y botones más grandes. Uno de los detalles más curiosos es la incorporación del llamado “modo Ratón”, una función pensada para determinados juegos compatibles donde el control puede utilizarse de una forma más precisa y diferente a lo habitual. También se ha añadido un nuevo botón C enfocado a la comunicación entre jugadores. La consola integra micrófono y permite incluso conectar una webcam opcional para compartir pantalla o comunicarse mientras se juega online.

Compatible con juegos más exigentes

La gran duda que existía alrededor de la Nintendo Switch 2 tenía que ver con la potencia. Y Nintendo parece haber dado un paso importante en este aspecto gracias a un nuevo procesador NVIDIA que mejora considerablemente el rendimiento gráfico.

La consola ya es compatible con juegos mucho más exigentes técnicamente y uno de los ejemplos más comentados es «Cyberpunk 2077», algo impensable hace unos años en una consola portátil de Nintendo. A esto se suma el nuevo dock compatible con resolución 4K y HDR, pensado para quienes juegan habitualmente conectando la consola a una televisión.

Los nuevos cartuchos rojos también mejoran la velocidad de lectura, reduciendo tiempos de carga y haciendo que la experiencia sea bastante más rápida que en la generación anterior.

Qué incluye la oferta de MediaMarkt

La oferta disponible en MediaMarkt corresponde al modelo Nintendo Switch 2 Azul y Rojo Neón, que incluye:

Consola Nintendo Switch 2

Dos Joy-Con 2

Cable de carga

Manuales de usuario

La consola cuenta además con 256 GB de almacenamiento interno, conexión WiFi, Bluetooth, compatibilidad con tarjetas SD y entrada jack de 3,5 mm para auriculares.

Entre sus especificaciones destacan también:

Pantalla LCD HDR de 120 Hz

Resolución Full HD

Compatibilidad HDTV

Altavoces integrados

2 puertos USB-C

Peso aproximado de 0,5 kg

Todo ello con un precio rebajado de 469,99 euros a 459 euros y envío gratuito, algo que está haciendo que muchas familias la estén considerando ya como uno de los regalos estrella para las comuniones de este año.

Porque aunque cada temporada aparecen juguetes o dispositivos que se ponen de moda, la realidad es que Nintendo sigue teniendo un tirón enorme entre niños, adolescentes e incluso adultos que crecieron con sagas como Mario Kart, Zelda o Pokémon. Y con esta nueva Switch 2, la compañía japonesa parece haber encontrado otra vez la fórmula para volver a convertirse en uno de los productos más deseados del año y como no, en el regalo de comunión que cualquier niño o niña seguro que celebrará en el caso de que la reciba.