Qué son los Premios Grammy: por qué se llaman así, quién decide quién gana y cómo es el premio

Después de un año de larga espera, por fin, los amantes de la música descubrirán qué canción y artista del 2025 se alzará hacia lo más alto. Este 1 de febrero tendrá lugar la edición 68 de los Premios Grammy. Un encuentro donde celebridades de todas las categorías musicales se reunirán con el objetivo de celebrar su gran pasión: la música. Un evento donde el Crypto.com Arena ha sido el escenario elegido y que le otorgará a la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, una nueva noche de brillo y glamour.

Los Premios Grammy 2026 llegan y lo hacen con su larga lista de nominados. Categorías donde el presentador Trevor Noah vuelve a ser el encargado de dirigir la gala principal. Asimismo, y teniendo en cuenta que este certamen es el más importante del gremio, no es de extrañar que todo esté preparado al milímetro para que salga bien. Pero, ¿cuál es la historia de estos premios? Realizamos un breve repaso.

¿Qué son los Premios Grammy?

Los Premios Grammy son unos galardones internacionales de música que reconocen la excelencia artística y técnica en la industria musical. Tienen lugar en Estados Unidos y celebran, principalmente, la música en inglés. La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación (Recording Academy) es la encargada de entregar estos premios a artistas, productores, compositores e ingenieros de sonido. Asimismo, se celebran desde 1959.

¿Quién decide los premios Grammy: quién puede votar?

Para votar en este certamen es necesario ser parte de la industria musical. Pues, solamente los que forman parte de la Recording Academy tienen el derecho a ejercer su voto. Y es que, el público general no puede elegir a los ganadores. Así pues, estos miembros son profesionales que se encuentran trabajando actualmente en la industria de la grabación. Pues, pueden ser artistas, cantantes, compositores, productores, ingenieros, instrumentistas y otros creadores de música.

Cumpliendo este requisito, el siguiente paso lo realiza la Academia. Pues, se encarga de revisar las solicitudes y concede el estatus de miembro votante a aquellos que tengan experiencia demostrable. Además, estos tienen que haber realizado alguna contribución a la industria que haya sido reconocida. Este es el resumen del procedimiento:

Se presentan propuestas.

Los miembros votan para elegir nominados que optarán al Premio Grammy.

Se vota otra vez para elegir al ganador de cada categoría.

Los resultados se cuentan de forma independiente y se anuncian en la gala.

¿Por qué se llaman Grammy?

El principal motivo por el que los Premios Grammy tienen este nombre es porque tienen forma de gramófono. Según citan varios medios de comunicación, cuando crearon este certamen buscaban que tuviese un nombre corto y fácil de recordar. Además, un gramófono era uno de los primeros aparatos para reproducir música grabada en la época. Por lo tanto, era la mejor manera de representar estos galardones.

Estatuilla de los Grammy: precio, cuánto pesa y de qué está hecho

El Grammy no está a la venta en el mercado, por lo que solo se puede ganar. Para tener uno es necesario ganarlo como trabajador de la industria musical. Según indican, el peso del galardón es de 2,3kg y mide 34 cm. Unas características bastante particulares, pues no aparenta su peso. De hecho, muchos artistas se sorprenden cuando la levantan por primera vez.

Asimismo, respecto a su composición, cabe señalar que, aunque sea dorado no es de oro macizo. El material con el que se fabrica es una aleación especial de zinc. Este premio artesanal es, posteriormente, cubierto por un baño de oro de 24 quilates.