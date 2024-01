¿Por qué Marta Díaz puede concursar en ‘El Desafío’ después de su rotura de ligamento?

Sorpresa entre los espectadores de El Desafío al ver a Marta Díaz bailando durante la primera prueba del programa solo un mes después de haber sufrido un complicado accidente. La influencer se rompió el ligamento cruzado a comienzos del mes de diciembre y ahora está concursante en el programa de Antena 3, por lo que muchos se preguntan si ha tenido una milagrosa recuperación.

Hay que remontarse hasta el pasado 7 de diciembre, cuando media España disfrutaba puente de la Constitución, para recordar aquel día que cambió su vida. «Lo que iba a ser un viaje increíble se ha convertido en una pesadilla, he tenido una caída muy fuerte, y me he roto el ligamento cruzado, muy probablemente necesite operación», escribía junto a unas fotos en las que se la podía ver en camilla y con la pierna completamente escayolada.

Aquel viaje a Los Alpes estaba pensado que fuese uno de los mejores momentos antes de terminar un año «muy complicado» para ella, pero todo se torció. Ya en España, solo diez días después reapareció desde el hospital explicando que ya había pasado por el quirófano: «Por fin os puedo confirmar que la operación ha salido perfectamente, estoy ya en proceso de recuperación».

Tal y como ha ido contado en los últimos días, Marta Díaz continúa con el reposo y la rehabilitación, por lo que todavía necesita ayuda de muletas para caminar, siendo imposible que esté actualmente realizando las pruebas del concurso.

La explicación es que el programa de Antena 3 se grabó meses atrás, mucho antes de que la madrileña sufriera el accidente. Ese es el motivo por el que aparece completamente sana y sin ningún tipo de dificultad para realizar saltos, bailes y pruebas de fuerza que seguro que tendrá que intentar en las próximas semanas.

El Desafío no es un programa para cualquiera, ya que exige una nivel de compromiso y preparación física enormes. Sin ir más lejos, Boris Izaguirre sufrió un ictus durante la grabación de la tarcera temporada, lo que le obligó a ausentarse durante varias semanas de la competición y dejarle sin opciones de victoria.