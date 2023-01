Boris Izaguirre confiesa que sufrió un ictus durante las grabaciones de ‘El Desafío’

Boris Izaguirre es uno de los concursantes de la nueva edición de El Desafío, que dará comienzo este viernes 13 de enero en Antena 3. Durante la rueda de prensa de presentación de la nueva edición, Jorge Salvador contaba una anécdota del concursante, que casi tiene que abandonar el programa.

El pasado mes de abril se supo que Boris había tenido que ser intervenido de urgencia. «La intervención, una endarterectomia carotidea, ha sido un éxito», explicó en aquel momento, tras haber salido a la luz que había sufrido un problema cardiovascular.

Ahora, Jorge Salvador ha desvelado que el concursante sufrió un ictus. No obstante, una vez recuperado quiso continuar con su compromiso con el programa. «Durante la grabación del programa Boris sufrió un ictus y necesitó una intervención importante», contaba.

«Hazlo grande, hazlo bien y hazlo con estilo», sin perder su glamour, @Borisizaguirre empieza El Desafío con un reto de puntería #ElDesafío pic.twitter.com/mfEqSm2xZC — El Desafío (@eldesafioA3) January 11, 2023

En aquel momento, Jorge Salvador llamó a Boris Izaguirre para tranquilizarle y asegurarle que había un sustituto para El Desafío, que no se preocupase y que descansase. «A las tres horas me llamó y me dijo que quería volver, que le esperáramos a recuperarse y que lo haría»

«Su médico me envió un mensaje de voz diciéndome que le autorizaba pasadas 7 semanas incluso a hacer la prueba de apnea», decía el responsable de El Desafío, mientras Boris asentía con la cabeza. Y es que estaba muy emocionado con participar en el programa.

Durante la rueda de prensa del programa, Boris Izaguirre aseguró que lo hizo por sí mismo, porque realmente sentía que debía continuar con el programa. «Consideré que si no acababa el programa me iba a dar una depresión, así que al permitirme volver me salvaron de esa depresión».