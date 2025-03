Tras las visitas de Ana Peleteiro, Dani Fernández y María del Monte, la semana de El Hormiguero ha terminado con la visita de un cantante que hasta ahora, en sus 19 temporadas en emisión, todavía no se había sentado. Se trata de José Luis Rodríguez ‘El Puma’, todo un mito en el mundo de la canción, que a sus 81 años sigue en activo, pese a los graves problemas de salud que le obligaron a retirarse hace unos años. Pero, además de su trasplante de pulmón, recientemente el cantante ha tenido otro susto, que ha querido contar en primicia en el espacio de Antena 3.

El intérprete de canciones como Pavo real, se encuentra en España gracias a su gira Encuentro tour, en la que se reencuentra con sus fans españoles, que se cuentan por millones. Pese a que no tiene pensado retirarse, ya que seguirá sobre los escenarios hasta que su voz no se lo permita, sí que ha tenido que bajar el ritmo, para adecuarse a sus condiciones actuales. En el año 2017 decidió someterse a un doble trasplante de pulmón, para poner fin a la fibrosis pulmonar que padecía desde aproximadamente el año 2000. Se trata de la cicatrización progresiva de los pulmones, una enfermedad que no tiene cura y que poco a poco iría avanzando sin remedio, hasta acabar con su vida, por eso decidió tomar aquella radical decisión.

Tras no poder cantar en un concierto en la ciudad de Barranquilla, Colombia (de la que es natural otra gran artista como Shakira), los médicos le hicieron pensar que tenía que tomar medidas «Me dijeron ‘si te quedas así, te vas a morir igual. Pero si lo intentas, posiblemente vivas’. Empezaron con exámenes, esperas… con ansiedad, el teléfono en la cama, ya que a cualquier hora te pueden llamar», así se lo ha contado a Pablo Motos.

«La espera es lo más tedioso y terrible. Sigues asfixiándote, tenía 20 metros de cable de oxígeno para caminar por la casa», pero por fin llegó la llamada tan deseada y los médicos decidieron que era el momento. Tras encontrar al donante perfecto, el cantante ha recordado que entró muy tranquilo al quirófano.

Aunque ahora se encuentra perfectamente, a los pocos días de la intervención se dio cuenta de las secuelas que tendía en su vida. «Fui a pedirle un vaso de agua a mi mujer en español, se me enreda la lengua y hablo un idioma que desconocía. Empiezo a llorar, nunca había llorado tanto. Lo único que pude decir en español fue ‘Cristo, perdóname’. Y ahí encontré una paz impresionante, algo se fue de mí. Me hizo bien», ha recordado emocionado.

El último problema de salud de ‘El Puma’

Pese a los problemas, en la actualidad el cantante se encuentra perfectamente y ha anunciado que su intención es vivir hasta pasado los 90 años, para así poder seguir en los escenarios y cuidar de su hermana mayor, algo que hizo con el resto de hermanos, ya que él es el pequeño de la familia. Preguntado por cómo hace para estar así de vital, hizo una confesión en primicia para Motos: «He tenido un infarto, novedad para ti».

«Fui al médico, al oculista, porque lo noté en el ojo. Me hicieron todos los exámenes, el colesterol estaba muy elevado, por encima de todo. También los triglicéridos. Yo soy ‘quesómano’ y estuve 15 días comienzo solo esto y entonces me dio», así ha recordado los motivos de este problema cardiaco.

«Eliminé los quesos, el azúcar, el arroz, las verduras son azúcar. Me fui a proteínas en dos semanas. De 175 a 35 los triglicéridos bajaron. Hay que reprimirse un poco para cuidar el cuerpo. Veo un poco menos del ojo derecho desde entonces», así ha conseguido poner fin a este problema.

La razón por la que le apodaron ‘El Puma’

Aunque en España es conocido por sus canciones, antes de saltar a la fama por su música, ya era una cara conocida gracias a las telenovelas venezolanas, un género que triunfó en todo el planeta en los años 80 y 90, saliendo de ellas guionistas y escritores como Boris Izaguirre. José Luis fue actor en varias de ellas, pero fue en Una muchacha llamada Milagros, donde se ganó aquel apodo. Su personaje en la ficción tenía ese mote, por lo que el público le comenzó a conocer así, decidiendo adoptarlo para su carrera.