El Hormiguero se ha apuntado un gran tanto al tener a la atleta Ana Peleteiro tan solo unas horas después de proclamarse campeona de Europa de triple salto, modalidad en la que es una de las mejores del mundo. Esta entrevista estaba anunciada incluso antes de la celebración del campeonato, por lo que hubiera acudido igualmente en caso de no haber ganado, aunque esa presión le ha servido como motivación extra para llegar más lejos. En su charla con Pablo Motos, la gallega ha hablado de los motivos para dejar atrás al mítico Iván Pedroso como entrenador y que sea su pareja su nuevo preparados, una decisión que le ha costado muchas explicaciones. También ha querido contar cómo es su vida fuera de las pistas, en la que también es empresaria, una faceta desconocida para muchos.

Ana ha celebrado su regreso a las pistas después de su maternidad, los cambios en su equipo y tras recuperarse de la lesión que le ha impedido competir en los últimos tiempos, por lo que esta medalla es un gran empujón. Aunque está centrada en el Campeonato del Mundo, que se celebrará en China en apenas unos días, por lo que el europeo era casi una preparación. Pese a los éxitos, sigue teniendo que soportar comentarios despectivos en redes sociales «Aunque tengo filtros, y bloqueo, siempre lees alguno. Y también está bien no leer solo cosas positivas. No hablo del hater que viene a decirte solo que eres imbécil. Si no aquel que viene a decirte que no confía en el cambio de entrenador. Que una vez dejas de entrenar con Iván Pedroso jamás vas a ganar una medalla», ha explicado.

Ana Peleteiro habla de su madre biológica

Adoptada por un matrimonio gallego, la triplista ha conseguido llevar con normalidad el ser adoptada e incluso conoce algunos datos sobre su madre. «Ella dio a luz en su casa con 18 años y me dejó en el hospital. De hecho, hace unos meses, me enseñaron el primer registro hospitalario donde consta parte de la información. Es muy fuerte, porque ahí se ve que debió de ser algún tipo de embarazo no deseado, una situación muy difícil y que no tuvo ningún seguimiento de la gestación», ha desvelado.

Fue en el año 2016 cuando descubrió que su madre no había fallecido, como pensaba hasta entonces, ya que su madre adoptiva le contó de forma clara todo. «Tu madre te abandonó, dio a luz en casa ella sola y te llevó a menores en Coruña y la única información que dio fue que no quería que nadie de su familia te adoptase y que tenías una hermana», así descubrió la situación.

Aunque tampoco conoce a su padre, lo que tiene claro es que se trata de un hombre africano, algo que ha explicado de la siguiente manera a los espectadores de El Hormiguero: «Siempre digo: es africano, seguro, porque todos los negros sean de África, sean de Cuba o sean de República Dominicana, los negros que están allí llegan de África, porque eran antiguos esclavos».

Los negocios de la atleta gallega

Además de ser una de las atletas españolas de mayor éxito, con una carrera muy larga por delante, la gallega ha sabido convertirse en un icono de la moda y de las redes sociales, donde es imagen de varias marcas. Pero no es su único negocio fuera de las pistas, ya que asegura que sus padres le han inculcado un gran espíritu emprendedor.

«El dinero en las manos me quema y me gusta invertir en cosas que el día de mañana pueda no trabajar mucho o tener un jefe», así ha explicado el motivo de sus ganas de crear empresas. El próximo verano abrirá las puertas su cafetería, pero también ha recordado ante las cámaras que tiene una clínica de podología en Vigo y el gimnasio de La Coruña en la que es socia junto a la influencer Crys Díaz y el futbolista del Real Madrid Lucas Vázquez.