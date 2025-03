El cantante Luis Fonsi ha sido el invitado de la noche del miércoles cinco de marzo de El Hormiguero, donde ha vuelto para demostrar a los espectadores que sigue siendo uno de los coaches con más carismas de La Voz, programa en el que ya se ha convertido en un imprescindible. El puertorriqueño afronta el final de esta gira con ganas de terminar por todo lo alto en su país de adopción, ya que su mujer Águeda es andaluza. Así pues, inevitablemente, pasa mucho tiempo en España.

La entrevista había comenzado con todas normalidad y Motos había llegado a una de las anécdotas más importantes de la vida de su invitado. Fonsi se dedica al mundo de la música casi por casualidad, puesto que cuando sus padres decidieron mudarse de Puerto Rico a Orlando cuando era todavía un adolescente, algo que no le gustó nada. En rebeldía por este cambio, dejando atrás a su familia y amigos, decidió olvidarse por completo de la música, que había sido una de sus pasiones hasta el momento. Ya en su nuevo instituto, sin saber hablar demasiado inglés, no quiso saber nada de las clases de música, aunque se pasaba los días cantando por los pasillos.

En uno de esos momentos, una de sus compañeras le escuchó cantar, por lo que no dudó en avisar al profesor responsable del coro de canto para que le convenciese de unirse al grupo. Cuando estaba hablando de Mr. Calaso, con el que sigue manteniendo contacto y un gran cariño, el ruido de una bocina ha roto por completo la magia del momento y casi provoca un ataque al corazón de todos los presentes en el plató, público incluido.

«¿Todo bien?», preguntaba el cantante, que todavía se recuperaba del susto. Pablo Motos y él rápido miraron hacia la zona en la que los colaboradores esperan su turno para salir al programa, por lo que el ruido parecía venir de ahí. El presentador ha tomado la palabra y se ha levantado para descubrir qué había ocurrido: «Perdona un momento».

Los dos se han dirigido hasta la silla de Jorge Salvador, socio de Motos y uno de los dueños de la productora responsable de programas como El Hormiguero y El Desafío. El catalán era culpable, por lo que todas las miradas estaban puestas sobre él.

«Primero, ¿por qué tienes una bocina?», le ha preguntado sin rodeos el valenciano. Completamente avergonzado, Jorge ha tenido que dar explicaciones: «Luego hay el concurso de las bolas del coche y es la señal que hago cuando alguien lo hace mal…», refiriéndose al juego con el que regalaron un coche a una espectadora del público, minutos más tarde.

«La han dejado aquí, he movido el pie y la he pisado», así ha explicado lo sucedido a todos. Como era de esperar, su socio le ha recriminado que no tuviera cuidado en pleno directo: «Estamos haciendo un programa de televisión». «Podéis continuar», así ha querido Jorge cerrar esta anécdota, aprovechando para tocar, ahora sí, la bocina de forma correcta.

«A ver si nos deja Jorge Salvador. Una cosa es que esté relajado y otra cosa es que esté tocando el pito», ha dicho Pablo mientras volvía a su silla. «No ha sido con el pie, ha sido con el culo. Lo he visto desde aquí», ha continuado el valenciano con las bromas hacia su socio, que se ha convertido en el protagonista inesperado de la noche.

Tras esta interrupción, Luis Fonsi ha podido retomar el relato emocionante sobre su profesor, el culpable de que se dedique al mundo de la música. «Mr Calaso. Me cambió todas las clases para que pudiera estar en el programa del coro. Nada más por miedo le dije que sí. Hoy en día es una de mis personas favoritas», ha recordado.

«Me saco de clase y cambió mi vida. Tenemos contacto, cada vez que voy a Orlando le invito. Le hicimos una fiesta de despedida cuando se retiró, Le cambió la vida a muchos estudiantes. Aprovecho para dar las gracias a todos los profesores que ayudan y cambian la vida de los alumnos», así ha agradecido el enorme gesto que tuvo con él.