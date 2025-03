Mario Vaquerizo ofrece la última hora de su estado de salud: «Sigo en rehabilitación»

Aunque Mario Vaquerizo no ha dejado de aparecer en televisión desde hace meses, gracias a su colaboración en TardeAR, lo cierto es que el representante, colaborador y cantante ha vuelto por la puerta grande como invitado de El Hormiguero. Han pasado cuatro meses desde que sufriese una espectacular caída durante un concierto en el festival Horteralia que le pudo haber costado la vida y que le ha provocado secuelas durante mucho tiempo, de las que se sigue recuperando todavía. Por eso, su visita al programa de Pablo Motos junto a su grupo, las Nancys Rubias, ha sido tan especial. Allí ha dejado claro cómo se encuentra ahora mismo y ha superado su miedo al giratutto, la plataforma giratoria de la que se cayó en el escenario.

Pese a los problemas, Mario y los suyos han podido volver al estudio para grabar Reset, su nuevo single, que se puede escuchar desde el próximo miércoles cinco de marzo. Pero, el grupo lo ha querido estrenar en primicia en el plató de Pablo Motos, en una actuación en la que no ha faltado el famoso giratutto, al que el marido de Alaska se ha vuelto a subir meses después, aunque esta vez sin incidentes. La canción, como no podía ser de otra manera, está basada en este accidente, y cuenta la historia de cómo todo el grupo ha sabido cambiar por completo su forma de ver la vida, especialmente el cantante.

Antes de ese momento, el invitado ha querido recordar con su particular sentido del humor aquella caída, que fue mucho más grave de lo que se podía esperar. Después de aquello quedó inconsciente durante varios minutos y fue llevado a un hospital de forma urgente. Aunque pudo volver a casa tan sólo un día después, tuvo que volver a ser ingresado por segunda vez, ahí ya sí quedándose durante varios días.

Las secuelas que sufre Mario Vaquerizo

En ese tiempo perdió la visión en un ojo y tuvo que llevar collarín durante meses, pero por suerte eso queda atrás y ya está comenzado a recuperar su vida normal. «¡Menos mal que ya no llevo collarín! He hecho caso mi neuróloga, lo he llevado cuatro meses. No podía más. Para mejorar una cosa, se estropea otra. Estoy ahora en rehabilitación porque tengo todo el cuello atrofiado de no haberlo movido. ¡Con lo que me muevo yo!», ha explicado.

Pero el del cuello no ha sido el único problema que ha tenido, también le ha afectado a la garganta: «La laringe la tenía aplastada y ahora estoy haciendo muchos ejercicios. Lo cierto es que podría haber sido mortal, pero hay que reírse».

Pese a que ahora se lo puede tomar con cierto humor, los primeros minutos fueron críticos, tanto que sus compañeros llegaron a pensar en lo peor: «Estuve cuatro minutos con los cuatro minutos con los ojos abiertos. Ellos lo pasaron mal porque pensaban que me había muerto». La más afectada, lógicamente, fue Marta Vaquerizo, que también es su hermana: «Yo bajé corriendo, me daba igual todo. Era mi hermano. Al principio no le di importancia, pero eran 3 metros de altura. Mario no quería ir a ningún sitio y al final se quedó ingresado», ha contado.

La gira de Nancys Rubias tendrá el nombre de ‘Giratutto’

Por suerte, ahora todo ha quedado en un enorme susto y el grupo ya tiene pensado comenzar su gira el próximo mes de mayo en Jaén. El nombre elegido es el de la plataforma giratoria de la que se cayó Vaquerizo, un homenaje lleno de sentido del humor, demostrando que no le tienen miedo y que el show debe continuar.