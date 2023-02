‘La Promesa’, capítulos 34 y 35: Jana decide confesar a Curro que es su hermana

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, La Promesa se está ganando un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. El pasado viernes 17 de febrero pudimos disfrutar del capítulo 33 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo el Barón ha logrado hacerse con el control del palacio.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en los episodios 34 y 35 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo Petra ha querido acomodar al padre Camilo en una de las habitaciones del servicio. Los marqueses anuncian una cena con los Duques de Belmonte y los Duques de los Infantes. Es entonces cuando Leonor comenzará a fijarse en Juan Luis, hijo mayor.

Mauro no ha tardado en enterarse de este interés de Leonor, por lo que los celos no tardan en aparecer. Cruz sigue tratando de propiciar un acercamiento entre Jimena y Manuel, pero éste lo rechaza de raíz. Es más, se sincera con Jana, confesándole de una vez todo lo que siente por ella. Pero el rechazo de la joven no tarda en aparecer.

Petra se desvive para que el sacerdote Camilo se recupere de la paliza… Y lo que siente María Fernández al conocer a Salvador, más que un flechazo, es un hachazo.

Salvador es quien va a sustituir a Lope como lacayo. Nada más llegar a palacio, decide acercarse a María Fernández. Jana continúa buscando, con Curro, el ejemplar del Quijote. Esa cercanía provoca que la joven tome la firme decisión de confesarle que se trata de su hermana. Petra se niega a que el padre Camilo se marche de palacio, por lo que traza un plan para hacerle cambiar de opinión.

Cruz, en su intención de acercar a Jimena y Manuel, propone a la joven un plan para tratar de ganarse su confianza, de una vez por todas. Curro empieza a creer que no va a encontrar ese valioso ejemplar del Quijote. Cuando está a punto de rendirse, Jana logra dar con el libro. Teresa, por su parte, no logra superar su historia con Mauro, por lo que no puede evitar llorar cada vez que recuerda cada momento vivido junto a él.

El barón de Linaja se encuentra con Teresa, a quien sorprendentemente trata con gran delicadeza. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Pía no puede evitar preocuparse por Teresa al ser consciente de su situación y, sobre todo, de las posibles intenciones del Barón. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.