‘La Promesa’, capítulo 5: la policía, ¿a punto de dar con el asesino del señor Tomás?

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, está ganándose a pulso ser una de las series diarias del momento. La 1 de Televisión Española ha apostado de lleno con esta historia que, desde luego, promete no dejar absolutamente indiferente a nadie. ¡Ni muchísimo menos!

El pasado lunes 16 de enero hemos podido disfrutar del capítulo 4 de La Promesa. Entre otras cuestiones, pudimos ver cómo Jana es la principal sospechosa de la muerte del señor Tomás. Por si fuera poco, hemos podido ver lo que ocurre en el episodio 5 de esta nueva serie diaria de La 1 de Televisión Española.

De esta manera, hemos visto cómo Conrado ha descubierto un nuevo dato sobre la muerte de Tomás. ¿En qué consiste, exactamente? En que el asesino decidió cambiar el sitio del cadáver. Esto ha provocado que el sargento decida buscar cualquier mínimo resto de sangre que pueda haber en el palacio.

Qué bien se le da a la Marquesa manipular a los presentes. Sin embargo, hay algo que ha pasado por alto sin darse cuenta. ¿Te has dado cuenta tú? #LaPromesa ⭕ https://t.co/8fP2E7i9xU pic.twitter.com/bqHAYXoaKo — La 1 (@La1_tve) January 13, 2023

Un gesto que, evidentemente, produce muchísima inquietud en la marquesa. Simona, por su parte, no se ve con fuerzas de continuar en palacio tras la muerte del señor Tomás. Por ese mismo motivo no tarda en comunicárselo a la ama de llaves. Lo Simona no esperaba era la sorprendente reacción de Catalina al enterarse de sus intenciones.

Leonor está viviendo al máximo, y de manera realmente despreocupada, su relación con Mauro. Éste, por su parte, empieza a temer las graves consecuencias de sus actos. Jana sigue predispuesta a hacer frente a cualquier tarea que le pongan, por muy dura que sea. Manuel hace todo lo posible para tratar de ayudarla. No te pierdas las próximas entregas de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.