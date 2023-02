‘La Promesa’, capítulo 37: Pía tiene un peligroso enfrentamiento con el Barón

No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 36 donde, entre otras cuestiones, hemos visto cómo Mauro no es capaz de resistirse a Leonor.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 37 de La Promesa. Así pues, somos testigos de cómo Pía puede ver, en primera persona, cómo el Barón ha decidido consolar a Teresa. La joven no tarda en hacerle una advertencia, por si en los próximos días ocurre algo extraño.

Como era de esperar, Pía se pone en alerta al ver que Petra ha amenazado a todos con informar a los marqueses que Lope está en cocinas. Pero no solamente eso, sino que también insiste a Rómulo para que actúe cuanto antes. De no hacerlo, ella cogerá las riendas de la situación sin más preámbulos.

En buen momento llega María Fernández para interrumpir 😅 ¿Podrá Jana en algún momento decirle a Manuel lo que siente por él?#LaPromesa ⭕ https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/ncfsSzZHDj — La 1 (@La1_tve) February 21, 2023

Por si fuera poco, somos testigos de cómo Simona decide ayudar, convenciendo a Catalina de que les ayude para parar los pies a Petra. Lo que ni tan siquiera imaginan es que la doncella ha hecho saber al padre todos y cada uno de los detalles del embarazo de la ama de llaves. Esto provoca uno de los enfrentamientos más sonados hasta ahora.

Jimena trata de organizar un plan con Manuel, pero el joven no tarda en rechazarle. Por lo tanto, Cruz no tarda en elaborar un plan para unirlos para siempre. Rómulo cree que su idea de cenar no sirvió para lograr su objetivo: separar a Leonor de Mauro. A pesar de todo, el lacayo se ha armado de valor para confesar a la joven que su relación es imposible.