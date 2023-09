‘La Promesa’, capítulo 176: Manuel confiesa a Abel que está enamorado de otra mujer

No es ningún secreto que La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más está dando de qué hablar en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 175 donde, entre otras cuestiones, observamos cómo Ramona no ha dudado en dar un ultimátum a Jana.

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 176 de La Promesa. Así pues, observamos cómo la llegada del hijo del Duque de Carvajal y Cifuentes es inminente. Por lo tanto, los marqueses hacen todo lo que esté en su mano para que el servicio tenga todo listo, preparado e impecable para cuando el joven llegue a palacio.

Alonso, tras el ataque al corazón de Fernando, ha tratado de acercar posiciones con él. A pesar de los esfuerzos, es un hecho que el pasado pesa muchísimo. Hasta tal punto que Fernando le ha culpado del enorme distanciamiento que existe entre los dos. Es algo realmente complicado, qué duda cabe.

Ramona sabe que Jana corre mucho peligro. ¿Convencerá a Mariana para que se marche de #LaPromesa? ⭕ https://t.co/EE7x3M57X5pic.twitter.com/Vsd5hmED3q — La Promesa (@lapromesa_tve) August 31, 2023

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Jana continúa haciendo todo lo que está en su mano para que Ramona le cuente más detalles de ese pasado que ella es incapaz de recordar. La anciana decide mantenerse en su lugar, en silencio. Eso sí, le dice a Jana que lo mejor que podría hacer sería marcharse, para siempre, de Luján.

Y es que, si descubren su identidad, no van a tardar en acabar con su vida. Manuel, por su parte, ha confesado a Abel que tiene una tremenda obsesión por otra mujer. Algo que, de forma directa, le impide cumplir con sus deberes conyugales con Jimena. ¿Le hará saber que se trata de Jana? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.