‘La Promesa’, capítulos 144 y 145: Jimena sorprende al plantar cara a la Marquesa

No es ningún secreto que La Promesa, con el paso del tiempo, ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 143 donde, entre otras cuestiones, hemos sido testigos de cómo el secreto de Elisa de Grazalema, finalmente, ha salido a la luz.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en los episodios 144 y 145 de La Promesa. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo los Marqueses de Luján se han despedido de la madre de Jimena, que no se muestra satisfecha por el trato que ha recibido en palacio. Pero, a su vez, también dicen adiós a la Baronesa, que se marcha siguiendo las órdenes de Cruz.

Por si fuera poco, observamos cómo el nuevo estado de Jimena es algo que preocupa, y mucho, a la Marquesa. Su objetivo es que su nieto nazca sano, por lo que recomienda a la joven que se cuide. Es más, le recomienda que le vea un médico pero Jimena se niega en rotundo. Algo que, inevitablemente, le hace sospechar de ella.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Simona y Candela han descubierto que Petra ha vuelto a ser la bruja que todos conocían. Las cocineras, por su parte, han vuelto a escribir cartas a los hijos de Simona pero, en esta ocasión, con ayuda de Carlos. La situación entre Salvador y María no ha cambiado en absoluto.

Las dudas de la joven son cada vez mayores, al ser consciente de la situación en la que, actualmente, se encuentra su novio. Tiene claro que, en estos momentos, lo mejor es no dar el paso de casarse. Lorenzo, tras la marcha de Elisa, ha querido darle parte de su pastel. Además, ha reclamado a Catalina la devolución del préstamo que les hizo con el fin de reformar ese palacio que se encuentra en Cádiz.

Es un hecho que la situación económica en palacio no ha cambiado mucho, por lo que Catalina no puede evitar mostrarse de lo más indignada. Es más, no quiere ceder ante Lorenzo. A pesar de todo, el capitán insiste en que está en todo su derecho ya que, si no cuentan con liquidez, deberán darle una parte de la finca. ¿Conseguirán solucionar el asunto antes de que sea demasiado tarde? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.