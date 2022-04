Este próximo Jueves 21 de abril arranca por fin la edición 2022 de ‘Supervivientes’ y si bien la audiencia tiene ganas de ver de qué modo sobreviven los 16 concursantes famosos que participan, que duda cabe que todos ellos pueden viajar hasta Honduras con un objeto personal, y otros de higiene básica pero además, la organización del programa estrella de Mediaset ofrece también algunos productos que cuánto menos resultan bastante sorprendentes. Descubre a continuación, los productos más raros que Telecinco ofrece a los concursantes de ‘Supervivientes’ .

Productos más raros de ‘Supervivientes’

A pesar de que ‘Supervivientes’ no deja que los participantes lleven su equipaje a las islas desde donde se graba el famoso concurso, sí que se sabe que la organización les da algunas cosas que aunque resultan algo sorprendentes, no dejan de ser de alguna manera artículos de primera necesidad.

En concreto, estamos hablando de compresas para las mujeres, así como tampones y que no suelen mencionarse pero está claro que los tienen a disposición cuando lo necesitan.

También les dan cuchillas para afeitarse aunque sólo en el momento en el que la vayan a usar. Sin embargo, sorprende el hecho de que los concursantes apenas las piden cuando ya llevan varias semanas participando. La mayoría de participantes ya van depilados/as a la isla antes de comenzar el concurso y en el caso de los hombres y su barba, parece que todos prefieren dejársela crecer, aunque ha habido casos excepcionales como el de Hugo Sierra que participó hace dos años y que solía afeitarse para evitar que se viera su barba demasiado poblada.

Otra de las cosas que Telecinco da a los ‘Supervivientes’ son preservativos, aunque tampoco los suelen usar. Por un lado está el hecho de que muchos pierden la libido y no tienen ganas de mantener relaciones ni tan siquiera si reciben la visita de su pareja (aunque el cantante de Obús, Fortu sí que los pidió hace años cuando participó y su novia fue a visitarle), mientras que otras parejas prefieren mantener relaciones sin pedir nada, es el caso de Violeta y Fabio que se hicieron pareja en la isla y que tuvieron una noche de pasión en 2019 o Hugo Sierra e Ivana Icardi que también tuvieron su momento romántico sin solicitar nada a la organización.

¿Reciben comida «extra»?

Por otro lado, la comida es algo vital en ‘Supervivientes’ por lo que muchos espectadores se cuestionan si realmente los participantes pasan tanta hambre como parece y lo cierto es que así es.

Podríamos pensar que entre esas cosas que la organización le da a los concursantes está alguna que otra lata de comida sin que nadie lo sepa, pero todo lleva un estricto control. Los supervivientes sólo pueden alimentarse de los cocos en la playa y de lo que pescan, así como de las recompensas que reciben con las pruebas que van ganando.

Eso sí para que no les falte suministro alimenticio, siempre pueden beber isotónico y agua, y además sí que se les da al comienzo del concurso unas cuantas latas que deben racionar para cuando no tienen pescado. Latas de las cuáles no conocen el contenido así como un saco de arroz con 50 gramos por persona.

Y en el caso de que alguien enferme y tenga que ser evacuado es alimentado con lo mismo: 50 gramos de arroz, 100 gramos de proteína y un poco de coco.