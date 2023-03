Trastornos y enfermedades: esto es lo que padecen los famosos tras participar en Supervivientes

‘Supervivientes’ es sin lugar a dudas, el reality más extremo de cuanto se emiten en televisión. Un concurso de supervivencia que lleva a sus participantes a pasar hambre, frío, calor y también incluso que con el tiempo puedan acabar desarrollando distintas dolencias de mayor o menor gravedad. No es algo que le ocurra a todos, pero sí que es cierto que se han dado casos de famosos que tras participar en ‘Supervivientes’ han tenido distintos trastornos y enfermedades.

Las enfermedades de los concursantes de ‘Supervivientes’

‘Supervivientes’ se ha convertido, sin lugar a duda, en uno de los programa predilectos de la audiencia española. Muchas ediciones han sido emitidas desde que el reality de supervivencia arrancó por primera en el año 2.000, dando lugar con ello a momentos inolvidables que han quedado guardados en su historia.

Asimismo, con el paso de los años, han sido también muchos los concursantes que se han animado a la aventura de Telecinco. Un reto físico y mental donde los grandes finalistas han llegado a estar hasta 3 meses sin los nutrientes alimenticios necesarios. A pesar de ello, cuando los participantes regresan a España lo hacen con comentarios muy positivos de su experiencia.

Sin embargo, el haber vivido en unas condiciones tan extremas también ha pasado factura a los supervivientes, aunque poco se sepa de ello. De hecho, Albert Álvarez, concursante de ‘Supervivientes 2019’, fue uno de los primeros en hablar de ello en una entrevista y a raíz de su caso, se conocieron otros.

Guardarse comida y dormir en el suelo tras acabar el concurso

Por lo visto, el pasar tanto tiempo en la isla repercute en enfermedades, trastornos alimenticios y, en muchas ocasiones, secuelas psicológicas. Para Albert Álvarez uno de los problemas que tuvo que hacer frente, incluso más de un mes después de su salida del programa, fue el de la comida.

«Me guardaba comida en el bolsillo. A veces, aún tengo la necesidad de terminarme todo lo que tengo en el plato», explicaba. Un problema que le ha generado una relación conflictiva con la comida. «En cuanto noto algo de hambre me entra ansiedad», agregó. Pero, no fue lo único con lo que tuvo que lidiar en su regreso a España.

El extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ revelaba que a su vuelta del Caribe tuvo que dormir en el suelo porque «no estaba cómodo en el colchón». Además, confesó que a veces sentía ansiedad al dormir en una habitación rodeado de paredes y no al aire libre. «Me despierto en medio de la noche y tardo varios segundos en reconocer mi propia habitación», comentaba. Sin duda, el paso de ‘Supervivientes’ deja huellas inolvidables en sus protagonistas.

Dos «trastornos» pasajeros que otros participantes han reconocido. Por ejemplo Omar Montes, que ganó la edición en la que participó Álvarez también dijo tardar bastante tiempo en dormir de nuevo en un colchón y Olga Moreno quien ganó la edición de 2021, dijo también que había estado varios días durmiendo en el suelo.

Una de sus compañeras de edición, Melyssa Pinto, contó lo mismo en una entrevista a Lecturas aunque en su caso, sus ganas de estar en el suelo eran a plena luz del día y en cualquier lugar:

«Tengo secuelas, como por ejemplo voy por la calle y en un momento dado me entra el puntazo y me apetece tumbarme en el suelo, y me quiero tumbar en el suelo. Y es un problema porque esto no es Supervivientes y no puedo tirarme en el suelo. Yo les dije a mis amigas que lo quería hacer y me tumbé en medio del paseo marítimo cinco minutos. Mi cuerpo lo necesitaba», ha seguido dando detalles de una de las anécdotas más surrealistas de todas, explicaba Pinto a la mencionada revista.

Ansiedad tras regresar de la isla

Otros participantes también han contado sus experiencias después de volver de Honduras y pasar meses «desconectados» del mundo. Tom Brusse que estuvo también en la edición Moreno y de Pinto explicó después de acabar el programa que había pasado días sin poder tocar el móvil porque «sentía ansiedad por haber vuelto a la normalidad».

Otra compañera, Lola (también conocida como Marta de Lola) quien además pasó semanas desterrada en lo que se conoce como el «Palafito» dijo que tras salir del concurso, no podía soportar los ruidos fuertes, además explicó también a sus seguidores en Instagram que no podía ver a la la gente comer deprisa y que no se acostumbraba a usar la servilleta y que seguía usando las manos para comer y limpiarse la boca.

La enfermedad de Tania Medina

Distinto fue el caso de Tania Medina, la modelo e influencer que fue participante de ‘Supervivientes 2022’ reveló que sufrió una cuperosis tras volver de la isla. Esta es una afección dermatológica caracterizada por irritación y capilares dilatados y por lo visto la sufrió debido a la exposición constante al sol de Honduras.

Además, la joven explicó que también le había salido una mancha en el labio, pero este otro problema era puramente estético y se sometió a una sesión de láser para eliminarlo. La cuperosis en cambio sí que le molestó un poco más y tardó semanas en recuperarse del todo.

La enfermedad de Nacho Palau

Mucho más grave fue lo que le pasó a Nacho Palau tras salir de ‘Supervivientes’ el año pasado. A pesar de que no es algo generado por su paso por el concurso, sí que se supo tras acabar el programa, por lo que todos sus compañeros en la isla y la audiencia quedaron sorprendidos.

El ex de Miguel Bosé fue uno de los participantes protagonistas de la edición 2022, pero ya en la recta final se quedó a las puertas de ganar. Palau viajó entre los cuatro últimos concursantes y en una de las últimas pruebas, la de la apnea, falló porque aguantó muy pocos segundos. En ese momento comentó que no podía respirar bien y además se le había hinchado la cara. Al final, quedó en tercer puesto.

Lo peor estaba por llegar, ya que cuando acabó el concurso se hizo varias pruebas médicas para ver qué le estaba pasando y finalmente se le diagnosticó un cáncer de pulmón del que todavía se recupera.