El pasado lunes 31 de enero Cuatro emitió un capítulo nuevo de ‘Planeta Calleja’ y, en esta ocasión, Amaia Salamanca fue la invitada. Junto a Jesús Calleja viajó a Kirguistán y vivieron diversas experiencias: una trashumancia a caballo a la vez que pastoreaban ovejas, pasar la noche en una yurta en praderas de alta montaña y un emocionante trekking por la mítica Ruta de la Seda.

No obstante, el programa emitido en la cadena de Mediaset también cuenta con la parte de entrevista y el de León preguntó a la actriz por sus logros en su carrera profesional, pero también quiso indagar en su vida íntima. La madrileña desveló que es muy feminista, además de que considera fundamental que los gastos de sus hijos, Olivia, Nacho y Mateo, deben abordarse a medias junto a su marido y padre de los niños Rosauro Varo. También se acordó de sus padres y fue este el momento más sensible de la noche.

Salamanca se sentía muy orgullosa de sus padres por la vida que le han dado y cómo la criaron, tanto que no podía evitar soltar alguna lágrima al contarlo. Mencionó que fueron muy exigentes con ella, pero que eso fue lo que hizo que hoy esté donde está. De hecho, recordó una anécdota de esto y es que, se quedó sin viaje de fin de curso por haber suspendido matemáticas. «Me considero muy afortunada por la vida que he tenido, estoy súper orgullosa de mis padres. Son de clase media, hormiguitas… se lo han currado muchísimo y todo lo que han tenido se lo han dedicado a sus hijos», narraba la actriz muy emocionada.

Cuando parecía que dejaba de emocionarse quiso dedicar a su madre unas bonitas palabras que la hizo romper a llorar de nuevo: «Así soy yo, me emociono con mucha facilidad. Me gustaría ser tan buena madre como ella, es lo más… ¡Ay, de verdad!». Seguidamente Jesús Calleja le brindó un abrazo. «Estas lágrimas son de alegría pura. Ellos me han dejado una libertad total y, cuando yo he sido madre y he visto la preocupación que tenemos las madres por los niños… valoro aún más todo lo que ha hecho mi madre por mí», acabó diciendo Amaia Salamanca para finalizar este momento tan emotivo que se vivió en el programa de Calleja.