Omar Montes se convirtió en el invitado de la entrega de ‘Planeta Calleja’ emitida este lunes. El artista, descubrió Laponia junto a Jesús Calleja en un viaje inolvidable para ambos. Durante la entrevista en el programa de Cuatro, Omar se sinceró sobre sus orígenes humildes, así como sobre su rápido ascenso a la fama y sobre los inconvenientes del éxito.

«Me ha tocado una vida difícil, en el barrio», expresó el artista, sin embargo, ahora puede presumir de haber alcanzado el éxito. «Tengo 15 discos de platino en un año. Todas las canciones que he hecho hasta ahora han sido un hit», aseguró, añadiendo que ahora las discográficas le ofrecen «sumas millonarias».

«¿Estás ganando pasta?», quiso saber Jesús Calleja. «Gracias a Dios, sí. Tengo para comer, que es lo importante», respondió el artista. «Siempre me han gustado los coches y las joyas. Yo veía a los reggaetoneros de la época con los Lamborghini y veía a los de España más normalitos. Y pensaba: ‘Yo también quiero mis joyas y mis coches. Me mola un huevo», añadió.

.@omarmontesSr viajará de Pan Bendito hasta Laponia para vivir una aventura memorable junto a @JesusCalleja: esta noche a las 22:45 horas en @cuatro ✈️🌏 https://t.co/XfwQ84DC5a 📲 #PlanetaCalleja pic.twitter.com/BiuTj23Z9d — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) January 24, 2022

No obstante, Omar Montes también se sinceró sobre lo complicados que fueron sus inicios: «He pasado hambre. He tenido una situación muy complicada», reveló en ‘Planeta Calleja’. «Tuve un hijo muy jovencito, con 23 años. Entonces no tenía trabajo, no tenía mucha oportunidades… Si pudiera volver atrás hay cosas que no hubiera hecho… O sí, porque ver pasar hambre a mi hijo…».

No obstante, a pesar de haber alcanzado el éxito el artista sigue siendo fiel a sus principios, y no se ha dejado llevar por la fama, de hecho, sigue viviendo en su barrio de siempre: Pan Bendito. Además, durante la entrevista en ‘Planeta Calleja’ también quiso lanzar un mensaje a Isabel Pantoja, quien está atravesando un momento complicado.

«Con Isabel Pantoja sigo llevándome muy bien y el otro día hablé con ella para ver qué tal estaba en una videollamada. Siempre dice que soy su yerno favorito y para mí es una segunda madre», concluyó el artista.