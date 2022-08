Pipi Estrada responde a Terelu Campos tras su exclusiva: “Está mintiendo”

Este miércoles, Terelu Campos ha protagonizado un posado para una conocida revista de nuestro país, donde además de hablar de sus vacaciones, de sus proyectos profesionales y de su vida actual, la presentadora ha cargado duramente contra su expareja Pipi Estrada.

“No le voy a perdonar la deuda. Lo había dejado pasar. No había hecho nada durante muchos años, lo había olvidado y me había resignado. Es él quien lo ha elegido y ahora sí que voy a ir hasta el final. Todavía no he visto ni un euro, a ver si me los pasa”, asegura la colaboradora en la entrevista.

Y es que Pipi Estrada, también está colaborando en Sálvame y Terelu Campos tiene muy clara su posición, no le dará ningún protagonismo. Unas palabras a las que ha respondido el colaborador este miércoles en el plató de Telecinco.

Pipi Estrada responde a las declaraciones de Terelu Campos 😱 #yoveosálvame https://t.co/d9UyZJeX3T — Telecinco (@telecincoes) August 10, 2022

Visiblemente molesto por las declaraciones de Terelu Campos, Pipi no ha dudado en responder con contundencia a la hija de María Teresa Campos en el plató de Sálvame. Unas declaraciones a las que ha respondido punto por punto.

«Me sorprende que cuando somos tan celosos de nuestra intimidad y nuestro honor estamos permanentemente en el escaparate. Yo respeto absolutamente todo, estoy en este mundo y hago lo que me da la gana, pero no voy dando lecciones de moral. ¿Qué intimidad? Si estáis desnudando vuestra intimidad permanentemente», ha expresado el tertuliano en el plató del programa tras ver las declaraciones de Terelu.

«Habla con tu abogado y con tu procurador, si te estás engañando no es mi problema. Llama a administración de la fabrica de la tele y pregunta cuánto dinero me han retenido. Ese dinero es tuyo», ha dejado claro Pipi Estrada mirando a cámara.