Pipi Estrada se ha convertido con el paso de los años en uno de los personajes televisivos más conocidos por el ojo público. Una andadura donde uno de los recuerdos que aún sigue latente entre los espectadores fue cuando llegó a estar en boca de todos tras oficializar su romance con Terelu Campos.

Durante más de tres años, ambos se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del momento, especialmente por sus constantes disputas, las cuales acabaron en ruptura en el año 2006. El final de una relación cuyo motivo de ruptura siempre se mantuvo en la intimidad, hasta ahora.

El periodista deportivo reapareció hace unos días en ‘Sálvame Deluxe’, donde se dejó someter al polígrafo y habló, especialmente, sobre su vida amorosa. Sin embargo, la cosa no quedó ahí. El colaborador sorprendió en ‘Socialité’ revelando «la verdad de los hechos que pasaron el último día», es decir, las razones que motivaron su ruptura con la hija de María Teresa Campos.

«No creo que vaya a quedar muy bien ante la sociedad», confesaba. Tal y como ha explicado Pipi Estrada, todo sucedió cuando decidió asistir al entierro del padre de su exmujer, Teresa Viera, con la que estuvo casado durante 25 años. Por aquel entonces, Pipi no creyó que su gesto pudiera suponer el enfado de Terelu.

«Yo iba a una situación, a un acto muy triste y entonces no se entendió, se ofuscó», explicó Estrada. «Se entendió el acto como que yo iba a presumir sacándome unas fotos. Pero yo iba a una cosa muy importante. No puedo entenderlo. Yo nunca actuaría así», agregó. Pero, lo que pensaba que quedaría en un enfado temporal por parte de Terelu, acabó siendo el final definitivo de su relación.

«Cuando termino lo que tengo que hacer, cojo el avión, me voy para casa y me dice: ‘Aquí ya no vuelvas’», confesó Pipi. Al respecto, el periodista ha declarado que tuvo «mucho aguante» y que muchas de sus discusiones fueron por celos. «Era una locura. Una vez me echó porque me levanta hacer pis a las seis de la mañana y no levanté la segunda tapa del WC. Terelu era difícil y lo sigue siendo», explicó hace unos meses en una entrevista con Europa Press.