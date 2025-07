D Corazón, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando cada fin de semana. Y siendo honestos, no es para menos. El equipo del espacio que presentan Anne Igartiburu y Javier de Hoyos consigue captar la atención de los espectadores al tratar temas de suma actualidad como es el caso del poliamor. Tras escuchar las opiniones de sus compañeros, el periodista Sergio Recio no tuvo reparos a la hora de hacer una pregunta muy concreta a Alba Carrillo: «¿Crees que el poliamor podría haber salvado alguna de tus relaciones?». Como no podía ser de otra manera, la colaboradora de D Corazón quiso tirar de sinceridad a la hora de responder de forma negativa: «En mis relaciones había poliamor, pero yo no lo sabía», expresó, sin dejar de lado ese humor que tantísimo le caracteriza.

Lejos de que todo quede ahí, quiso seguir bromeando: «Yo he estado con parejas abiertas sin saberlo. Si al menos me lo hubieran contado…», aseguró. Es más, aclaró que si su ex marido Feliciano López le hubiese propuesto tener una relación abierta, no habría tenido ningún tipo de relación con él. «Ni abierta ni cerrada», aseguró la colaboradora de D Corazón, haciendo hincapié en que, para tener una relación poliamorosa, ambas partes deben estar de acuerdo: «El problema es que aquí hay mucho poliamor de un solo lado». Poco después, el resto de compañeros del programa de La 1 de Televisión Española decidieron compartir su opinión sobre el poliamor, por lo que los espectadores fueron testigos de cómo algunos se mostraron a favor y otros tantos en contra. Pero no todo quedó ahí, ya que la conversación entre los colaboradores de D Corazón se vio interrumpida por Alba Carrillo, que tuvo un percance en directo.

«¡Me he quedado sin tacón!», exclamó, sin dar crédito a lo que acababa de ocurrir. Y añadió: «Estoy muy triste, porque estos eran buenos», aseguró. Una vez más, Alba Carrillo tiró de ese gran sentido del humor que tanto le caracteriza para hacer una comparativa entre su tacón roto y su vida amorosa: «Soy yo en el amor, esto es una señal clarísima», comentó, entre risas.

Tras lo ocurrido, como era de esperar, la colaboradora de D Corazón no dudó un solo segundo en cruzar sus piernas para tratar de arreglar, en la medida de lo posible, el tacón de su zapato. Lejos de solucionar el inconveniente, provocó todo lo contrario. La modelo se percató de que tenía un vestido corto y una cámara grabándola en ese momento: «¡Ay, perdón, perdón!», exclamó.

Lejos de que todo quede ahí, tras pedir disculpas, Alba Carrillo quiso ir mucho más allá: «Me tapo, que lo he enseñado todo». Por suerte, no llegó a mostrar nada más allá que sus piernas. Sea como sea, lo cierto es que este detalle se convirtió en uno de los momentazos de la nueva entrega de D Corazón. ¡Es maravillosa!