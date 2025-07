Alba Carrillo, desde el encierro de San Fermín de hoy: «De cuernos soy especialista»

Desde el 7 de julio, RTVE retransmite los encierros de Pamplona en honor a San Fermín. Desde las 07:15 horas (una hora menos en Canarias), Ana Prada, Julian Iantzi y Teo Lázaro acompañan a los espectadores en el programa Vive San Fermín. No solamente comentan curiosidades sobre estos encierros, sino que nos brindan la posibilidad de ver en directo el traslado de los astados desde los Corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros de Pamplona. Este viernes 11 de julio, los protagonistas fueron los toros de Jandilla, una de las ganaderías más consagradas de esta feria al ser considerada como una de las más veloces, pero también una de las más peligrosas. Así pues, en ese programa especial, los reporteros de RTVE buscan las mejores historias y a grandes protagonistas. En este caso, un compañero se topó con dos colaboradores de la casa, como son Alba Carrillo y Alberto Guzmán.

Los colaboradores de D Corazón no dudaron un solo segundo en poner rumbo a Pamplona para disfrutar de las fiestas, pero también del quinto encierro de San Fermín. Desde el vallado de la zona de Telefónica, Alba Carrillo no dudó en responder a las preguntas del reportero de La 1 de Televisión Española. «Es mi primera vez aquí. Ya tengo pocas oportunidades de primeras veces, así que estoy emocionada». Lejos de que todo quede ahí, la modelo quiso ir mucho más allá: «Quiero ver qué pasa, creo que me voy a emocionar. Yo soy muy sensible y esto me va a emocionar». Su compañero y amigo Alberto Guzmán no ha dudado un solo segundo en aprovechar la ocasión para dirigirse a la colaboradora de televisión: «Llevamos dos días de Sanfermines y le ha sentado el blanco y rojo como a nadie. El año pasado no pudimos venir. Esto hay que vivirlo».

Aprovechando la presencia de Alba Carrillo en el quinto encierro de San Fermín 2025, el reportero de RTVE quiso lanzarle una última y sorprendente pregunta: «Decías que tú sabes mucho de cuernos, ¿no?». La presentadora de Jugando con Fuego España no tardó en tirar de humor para responder: «De cuernos soy especialista, pero normalmente yo no iba corriendo delante. Yo me enteraba la última».

Como no podía ser de otra manera, y antes de despedir la conexión en directo con este reportero para poder disfrutar del encierro de los toros extremeños de Jandilla, Alberto Guzmán y Alba Carrillo volvieron a sorprender a los espectadores. ¿De qué forma? Gritando, a la vez, ese mítico «¡Viva San Fermín!».

Sin duda, la intervención de la modelo ha sido una de las más divertidas y sorprendentes en lo que llevamos en estas retransmisiones de los encierros. Es evidente que siempre es un plus ver a un rostro conocido disfrutando de estas fiestas, pero más aún cuando reconoce que es la primera vez que visita Pamplona en su semana grande y que está profundamente emocionada. ¡Estamos convencidos de que ha disfrutado al máximo de esta experiencia!