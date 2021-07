El pasado 5 de julio el mundo se levantaba con la triste noticia del fallecimiento de Raffaella Carrà. La icónica cantante italiana se convirtió en uno de los rostros más famosos de la industria musical, especialmente de su país y de España, al interpretar temas como ‘Fiesta’ o ‘Tuca tuca’. Una inesperada noticia que inundó las redes sociales de mensajes llenos de amor hacia la diva, recordando que siempre seguirá presente gracias a su música. Desde entonces, han sido muchos los artistas que se han querido despedir de la artista, siendo una de ellos Paula Echevarría.

La actriz ha acudido a sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores el bonito recuerdo que tiene de la cantante italiana, explicando que la conoció por primera vez en persona hace 15 años y que nunca podrá olvidar ese momento. Una experiencia que le marcó y con la que aprendió algún que otro truquito de belleza al estilo Carrà.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

«Tuve la suerte de conocer a Raffaella en una gala de TVE hace aproximadamente 15 años… recuerdo su energía, su sonrisa enorme y que por aquel entonces que ya pasaba los 60 llevaba unos leggins brillantes rojos que yo que aún no había cumplido ni los 30 pensé ‘madre mía, a mi nunca me sentarán así’», comenzaba escribiendo Paula Echevarría. «Fui testigo de uno de sus trucos de belleza.. y he de reconocer que a día de hoy me sigo acordando de aquel momento cada vez que ‘se lo copio’», confesaba.

«Seguro que nos va a seguir acompañando muchos años en cada fiesta.. que fantástica, fantástica esta fiesta… (imposible no tararearla, verdad?)», concluía en la publicación. Una forma muy bonita de despedirse de la cantante italiana y que ha sido muy aplaudida por sus seguidores. Eso sí, la curiosidad les ha ganado por completo y sin dudarlo le han preguntado a la actriz sobre ese «truco de belleza». Quién sabe, quizás el truco de Raffaella Carrà se convierta en nuestro mejor aliado para nuestra rutina diaria.