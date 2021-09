Este miércoles ‘El Objetivo’ regresó a LaSexta con una nueva etapa, en la que entre otros muchos temas, a partir de ahora va a haber una sección dedicada a la salud mental. Se trata de uno de los temas más importantes de la sociedad, y que por desgracia, a día de hoy sigue teniendo escasa visibilidad en los medios.

Es por ello que el programa de LaSexta, quiere acercarse a todas esas personas que están viviendo un momento complicado, de la mano de personas muy conocidas que han pasado por la misma o por una situación muy parecida. La primera de los invitados ha sido Pastora Soler, quien ha hablado con la mano en el corazón.

En marzo de 2014, la vida de Pastora Soler cambió para siempre. La artista se encontraba en medio de una gira muy exigente, que debido a los nervios no estaba pudiendo disfrutar.

Todo cambió a raíz del concierto de Sevilla, cuando con todas las entradas vendidas, tal y como ella misma explica: “En medio del concierto me desmayé y a raíz de eso empezó el problema de verdad. Quizás debí parar, pero por demostrarte a ti misma y seguir exigiéndote dices no, sigo”.

Para Pastora Soler, ese fue su gran error, no haber parado. “Seguí hasta que se me quebró la voz en pleno concierto, que era el temor más grande que yo había tenido. Me fui del escenario y vi que no podía más”. Durante los siguientes meses esa situación fue a más: “me distraía, se me olvidaban las letras de las canciones… Era todo un sufrimiento».

Pasaron los meses y en noviembre, en pleno concierto en la ciudad de Málaga: «Se me quebró la voz. Recuerdo mucho dolor, mucho trauma. Era un compromiso con la gente que me seguía, mi público. Fue el peor día de mi vida», explicó la cantante.

A pesar de que la artista intentó seguir hacia delante, afortunadamente su círculo más cercano le hizo parar. «No fue fácil, causó un gran revuelo, pero fue el principio de ponerme bien», afirmó durante su entrevista con ‘El Objetivo’ de LaSexta.