Mediaset pretende cambiar los horarios de ‘Pasión de Gavilanes 2’. La telenovela, en un principio, se emitía a partir de las 22:00 horas, sin embargo, el capítulo número 6 verá cambiada su programación.

Desde hace semanas, Telecinco no ha parado de promocionar la secuela de la serie. ‘Pasión de Gavilanes 2’ se emite cada semana los miércoles, en un horario aproximado desde las 22:00 hasta las 00:30 horas. No obstante, sus primeros capítulos no han retenido el recibimiento que esperaban.

Los dos primeros días de emisión fueron buenos alcanzando un share entre el 16 y 18%. Sin embargo, el tercer capítulo fue el que menor audiencia tuvo, solo obtuvo un 10%. La cadena ha modificado sus planes de emisión y en el espacio dedicado a esta telenovela se emitirá el partido de vuelta de la Copa del Rey. Concretamente, el enfrentamiento será entre el Valencia CF y el Athletic Club.

Además, la Real Federación Española de Futbol ha retrasado el duelo hasta las 21:30 horas. Por este motivo, Mediaset ha modificado el horario de emisión de ‘Pasión de Gavilanes 2’. En un principio, la idea es que se emita el sexto capítulo de la serie a partir de las 23:30 horas este miércoles. Sin embargo, ante una posible prórroga en la vuelta de semifinales de la Copa del Rey implicaría dejar a los seguidores de la telenovela sin su capítulo semanal.

Otro cambio se va a producir en la emisión de esta serie ya que, a partir del lunes 28 de febrero, la telenovela pasa a la sobremesa. Para ser más exactos, la ficción se introducirá en el espacio de ‘Sálvame Lemon Tea’. Esto se ha anunciado de cara a la programación de la semana, pero sin especificar si se trata de emitir el capítulo al completo, parte del episodio o solo un avance.