Este lunes los espectadores de ‘Pasapalabra’ vivieron uno de los programas más emocionantes que se recuerdan del formato de Antena 3. Una tarde más, Jaime y Orestes se jugaron el bote, que ya suma una cantidad de 616.000 euros, protagonizando un rosco lleno de emoción de principio a fin.

Tras un programa en el que ambos concursantes estuvieron muy igualados, el momento álgido de la tarde llegó con el rosco, donde el burgalés se llevó los 1200 euros de la tarde, mientras que Jaime se tendrá que batir este martes en la temida silla azul. No obstante, fue uno de los roscos más igualados desde que los dos concursantes comenzaron su andadura en ‘Pasapalabra’.

Por una parte, Orestes fue el primero en enfrentarse al rosco, con 170 segundos por delante. Un tiempo más que suficiente para poder pensar cada respuesta antes de decirla en voz alto y para intentar hacerse con el bote del programa.

Tras cinco aciertos, Orestes decidió pasar palabra, siendo el turno de su compañero Jaime, que por su parte, contaba con 141 segundos para intentar hacerse con el bote. Sin embargo, tras acertar dos palabras, cedió el turno a su compañero de nuevo.

Orestes encadenó nueve aciertos, otra ronda de seis aciertos y tras contestar la última letra del abecedario, la Z, pasó palabra, siendo el turno de Jaime. Finalmente, con el empate de ambos en los roscos, Jaime decidió plantarse con 22 aciertos, mientras que su compañero dudaba en lo que debía hacer.

«Roberto, no sé lo que voy a hacer. Tengo una opción en la P y el gusanillo me dice que la tire, pero no las tengo todas conmigo», dijo Orestes. Finalmente, arriesgó y falló. Sin embargo, decidió probar suerte con la X para vencer a Jaime y evitar la silla azul.

“O me viene la Virgen a ver o no…», admitió el burgalés entre risas. Pero acertó la X en un intento desesperado: «He dicho la primera que me ha venido a la cabeza», dijo llevándose en el último segundo el Rosco del día.