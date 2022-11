Pablo Motos: el «tierra trágame» con una invitada de ‘El Hormiguero’ al destripar la trama de su serie

Mina El Hammani ha sido la invitada de este lunes en El Hormiguero para presentar la segunda temporada de la serie Historias para no dormir en Amazon Prime. Esta era la primera vez que la actriz visitaba el plató y se encontraba muy emocionada. Pablo Motos hizo todo lo posible para que estuviera como en casa.

Antes de empezar con la entrevista, Pablo Motos le enseñaba todo el plató a Mina El Hammani mientras ella comentaba que estaba bastante nerviosa pues llevaba viendo el programa desde que tenía 11 años.

Hoy celebramos Halloween hablando de la segunda temporada de «Historias para no dormir» con la actriz ¡@MinaElHammani! 🎃 #MinaEH pic.twitter.com/5rU7CAsfEP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 31, 2022



Al comenzar la entrevista, Pablo Motos cometió una gran metedura de pata, al contar que Lúa, el personaje al que da vida Mina El Hammani, era una vampiresa. Al momento Mina exclamó “¡Has hecho spoiler! Yo venía aquí pensando en qué podía decir, que podía contar, cómo podía avanzar…” añadía la actriz de Élite.

“Siendo honestos, ahora sabiendo que es de vampiros mola más, mola mucho más”, comentaba el presentador intentando quitarle hierro al asunto. “Bueno sí, mola mucho más”, respondía Mina mientras se reía.

La entrevista tenía que seguir y Pablo Motos no olvidaba la metedura de pata que había tenido momentos antes: “Bueno, cuéntame hasta donde puedas sin hacer spoiler”, decía Pablo. “Bueno a ver, Lúa es vampiresa…”, contestaba Mina El Hammani sin parar de reír, haciéndole una broma a Pablo Motos.



Después de este incidente Pablo le preguntaba a la modelo si ella en su día a día era muy miedosa: “Pensé que después de rodar historias para no dormir podría ver una película de miedo, pero hace una semana vi una serie y me di cuenta de que no puedo”, explicaba Mina.

Durante el programa también hablaron sobre un pequeño altercado que tuvo la actriz durante el rodaje con unas lentillas: “Bueno las lentillas viene porque ya todos sabemos que soy vampiresa”, volvía a decir entre risas. “Eran unas lentillas muy grandes, prácticamente me cubría todo el ojo y eran de color negro para que no se me viera la esclerótica. Yo me tenía que poner esas lentillas encima de mis lentillas para poder ver algo. Finalmente salí de ahí como pude, con lo poco que podía ver, pero me sirvió para seguir rodando”, comentaba Mina El Hammani al presentador.