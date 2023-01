Pablo Alborán se sincera sobre el peso del éxito y de la fama

Pablo Alborán continúa disfrutando del éxito de su nuevo disco, La Cuarta Hoja. El artista malagueño ya está preparando la gira de presentación del álbum, con la que se recorrerá España a partir del próximo 20 de mayo, cuando inaugure la gira en su tierra, Fuengirola (Málaga).

“Es un disco escrito después de una pandemia, estando de gira por el mundo y hecho de una manera un poco desordenada y anárquica, que es una cosa muy rara en mí, porque yo soy un chico muy cuadriculado”, expresó el artista durante una de las entrevistas de promoción del disco, en esta ocasión con 20 minutos.

“He tenido muchas veces miedo a que eso pasara, sobre todo en varios momentos de la pandemia. Si no vives, no tienes nada que contar. Y no tiene que ser en primera persona, sino el hecho de relacionarte, de salir, de viajar, de estar con gente. En el encierro es que no teníamos nada”, expresa en la misma entrevista.

“Pensar, simplemente volver a escribir por necesidad era algo que me ha venido muy bien que pasara y que le agradezco con el alma a la vida. El hecho de volver a escribir sin ningún prejuicio del estilo musical ni ningún tipo de orden. Simplemente, volver a escribir porque me apetecía y lo necesitaba. Es una bendición”, añade en la entrevista.

En la entrevista con 20 minutos, Pablo Alborán también se sincera sobre el peso de la fama, con la que lleva conviviendo desde el lanzamiento de Solamente tú, su primer gran éxito. “Somos un matrimonio, llevamos 12 años juntos”, señala.

“La quiero ver como algo bueno, algo que me ha dado mi trabajo, ya que la gente me conoce por eso. La gente me para con cariño y si me reconoce es por mi trabajo. Realmente, nunca me ha traído nada malo. Es que desde los 21 años me dedico a esto. Convivimos bien. No dejo de hacer nada por la fama”, añade el artista.