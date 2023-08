‘Outlander’: la parte final de su última temporada será “descorazonadora”

Se acerca el gran final de Outlander y las emociones no son pocas. Hace tan solo unos días se emitió el gran capítulo final de la primera parte de su última temporada. Los ocho primeros episodios del cierre de una historia que dio sus primeros pasos allá por el 2014.

Muchos han sido los momentos vividos desde que la primera temporada vio la luz, pero pocos se pueden igualar a los que se presentan durante estos episodios finales. Para poder disfrutar del cierre de esta preciosa historia habrá que esperar hasta el próximo 2024, pero en Movistar+ ya tienen disponibles todos los nuevos capítulos de la serie de Starz.

Can you believe we’ve been through 9 years of #Outlander being on air together?! Time flies when you’re obsessed. pic.twitter.com/9NKHWLzjgF

— Outlander (@Outlander_STARZ) August 9, 2023