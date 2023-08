El oscuro pasado de Daniel Sancho: sus encontronazos con la Justicia española

A sus 29 años, parecía que Daniel Sancho lo tenía todo. Hijo de los actores Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, sus redes sociales apuntaban a una vida llena de lujos y comodidades. Una vida que se truncó el pasado 5 de agosto, cuando salió a la luz la noticia del crimen de Edwin Arrieta en Tailandia.

La noticia, cuya investigación continúa, ha supuesto un gran impacto en nuestro país no solo por ser el hijo de dos actores muy conocidos, sino también por lo turbulento del crimen y el misterio que lo rodea. No obstante, a pesar de ser la primera vez que entra en prisión, no es la primera vez que Daniel Sancho tiene problemas con la justicia.

El joven, que desde el pasado 7 de agosto se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Koh Samui, al sur de Tailandia, protagonizó al menos tres episodios en los que tuvo encontronazos con la justicia, tal y como ha salido a la luz este mismo martes.

La duras condiciones de Daniel Sancho en prisión: el colchón en el suelo, tres personas por cama y se duchará junto a 100 presos #PdV21A https://t.co/srXloX2ufH — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) August 21, 2023

El Programa de Ana Rosa ha desvelado en exclusiva estos episodios. El primero de ellos tuvo lugar tras el confinamiento del año 2020. Daniel Sancho se encontraba en un concierto junto a unos amigos, salió del recinto y al volver a entrar tuvo un encontronazo con los agentes de seguridad del evento. Finalmente, fue denunciado por resistencia a la autoridad.

Para el segundo episodio hay que remontarse todavía más años atrás. Desde El programa de Ana Rosa señalan que por aquel entonces Daniel Sancho tendría 25 años. Un ciudadano le denunció después de afearle el hecho de haberse colado en un taxi, motivo por el que el joven comenzó a propinarle puñetazos. Según la denuncia a la que ha tenido acceso el programa, la cosa terminó con severas lesiones para el ciudadano anónimo.

Unos años atrás, Daniel Sancho fue expulsado de un club privado para deportistas ubicado la capital durante 10 meses tras tener un altercado con otro miembro del club. Episodios que demostrarían como puede reaccionar el joven ante una situación tensa y de estrés.