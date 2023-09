Oriana Marzoli estalla contra ‘GH VIP 8’ al estar en desacuerdo con esta mecánica del reality

Desde su entrada en la casa de GH VIP 8, Oriana Marzoli no ha dejado de dar que hablar. La concursante ha tenido trifulcas con varios de sus compañeros, no obstante, en esta ocasión ha estallado contra la mecánica del concurso, algo que Marta Flich no le iba a permitir.

La concursante estalló sobre la forma en la que se estaba llevando la gala de GH VIP 8. Como era de esperar, la presentadora Marta Flich no dudó en responderle en directo, para dejarle las cosas claras, debido a que su queja no tenía ningún sentido.

La queja de Oriana Marzoli se debía a que a pesar de que se está llevando un gran protagonismo, la concursante creía que fuera no se estaban viendo todos los vídeos que se tenían que ver. De esta forma, la joven acusó a la organización del reality de no poner todos los vídeos que ella considera que deberían emitir.

Oriana, sobre Jessica: «No es la primera vez que se da por aludida por un comentario así. Con su amigo Luitingo también se puso a llorar con un comentario que hizo» #GHVIPLímite2 pic.twitter.com/Q0y6HNBXkY — Gran Hermano (@ghoficial) September 26, 2023

Durante la gala, Marta Flich le preguntó que le pasaba, a lo que ella respondió de malas maneras. «Estoy agobiada, prefiero ni hablar. ¡Paso! ¡Qué coñazo de programa!», soltó la concursante en relación a los vídeos que se estaban emitiendo.

«Me siento que no somos tan importantes, como que ni siquiera podemos ver los vídeos. Te parecerá una bobada a ti y a lo mejor a la audiencia, pero para nosotros es una manera de sentirnos involucrados. Me está entrando agobio, porque no me esperaba que fuese así», expresaba Oriana.

En un intento por tranquilizar a Oriana Marzoli, Marta Flich no dudó en justificar la forma de trabajar que tienen desde el reality de Telecinco. «El programa decide cuándo se van a ver los vídeos, lo importante es que el público lo está viendo todo», explicó la presentadora.