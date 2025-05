Orden de actuación de la semifinal de ‘Eurovisión 2025’ de hoy

No es ningún secreto que, indudablemente, estamos ante una de las semanas más esperadas por los más fieles seguidores de Eurovisión. Y siendo honestos, no es para menos. Todos los participantes llevan varios días en Basilea, inmersos en ensayos y entrevistas pero, sobre todo, preparando cada detalle para que las actuaciones salgan tal y como habían soñado. Este martes 13 de mayo, podremos disfrutar de la primera semifinal de Eurovisión 2025, que se celebrará en el St. Jakobshalle de Basilea (Suiza). De esta manera, veremos la actuación de 18 países. Entre ellos, se encuentran nada más y nada menos que tres miembros del Big Five, que en esta primera gala son Italia y España, así como Suiza (país anfitrión). Así pues, por segundo año consecutivo, este selecto grupo de países ‘intocables’ actuarán en directo a pesar de tener su clasificación asegurada para la Gran Final, que se celebrará el próximo sábado 17 de mayo.

Es el momento más que perfecto para conocer la lista de canciones que sonarán en la primera semifinal de esta edición de Eurovisión, así como el orden de actuación. Debemos tener en cuenta que, tal y como ocurrió el año pasado, España, Italia y Suiza actuarán justo al resto de participantes que, en la noche de este martes, se juegan el pase a la final. ¡Ya queda menos para saber quiénes acompañarán al Big Five y al país anfitrión en la última de las galas que se celebrará el próximo sábado 17 de mayo!

Orden de actuación de la primera semifinal de ‘Eurovisión 2025’

1.- Islandia: Væb – Róa

2.- Polonia: Justyna Steczkowksa – Gaja

3.- Eslovenia: Klemen – How Much Time Do We Have Left

4.- Estonia: Tommy Cash – Espresso Macchiato

España: Melody – Esa Diva

5.- Ucrania: Ziferblat – Bird of Pray

6.- Suecia: KAJ – Bara bada bastu

7.- Portugal: Napa – Deslocado

8.- Noruega: Kyle Alessandro – Lighter

9.- Bélgica: Red Sebastian – Strobe Lights

Italia: Lucio Corsi – Volevo essere un duro

10.- Azerbaiyán: Mamagama – Run with U

11.- San Marino: Gabry Ponte – Tutta l’Italia

12.- Albania: Shkodra Elektronike – Zjerm

13.- Países Bajos: Claude – C’est la vie

14.- Croacia: Marko Bošnjak – Poison Cake

Suiza: Zoë Më – Voyage

15.- Chipre: Theo Evan – Shh

¿Dónde podremos ver la primera semifinal (online y tv)?

En esta ocasión, la primera gala de Eurovisión 2025 va a emitirse en directo en La 1 de Televisión Española, a partir de las 21:00 horas. Esta decisión viene dada a que España va a poder votar en esta semifinal, pero no solo eso, sino que tendremos la oportunidad de ver en directo la actuación de Melody con Esa Diva.

Esta entrega, como suele ser habitual en una semifinal, tendrá una duración aproximada de dos horas. Más allá de la actuación de España, Italia y el país anfitrión, que es Suiza, los espectadores podrán conocer a los diez primeros clasificados para la Gran Final. ¡Cada vez estamos más cerca de conocer qué país se lleva a casa el ansiado Micrófono de Cristal!