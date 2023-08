‘Oppenheimer’: fecha de estreno en streaming y en qué plataforma ver online (Netflix, Prime Video o HBO Max)

Oppenheimer, la nueva película de Christopher Nolan que ya se considera como una de los grandes estrenos cinematográficos del año, ya se ha convertido en un éxito en taquilla, recaudando más de 400 millones de dólares en las dos primeras semanas desde su estreno.

Esta película marca el regreso del reconocido director tres años después del estreno de Tenet, una de las películas más exitosas del año 2020, cuyo estreno estuvo marcado por la pandemia. Y ahora, Nolan quiere volver a hacer historia con su nuevo proyecto.

Su nuevo estreno se centra en Cillian Murphy, quien se mete en el papel de J. Robert Oppenheimer y narra su ascenso hasta la creación de la bomba atómica y las consecuencias de esa decisión. Una película que causó una gran expectación antes de su estreno, y que tras su llegada a los cines no ha decepcionado.

Tras su estreno en cines, muchos se preguntan cuándo llegará a las plataformas de streaming. Y todo apunta a que lo más temprano que llegará Oppenheimer a alguna plataforma en Estados Unidos será el 30 de octubre de 2023, pues en cines estará un total de 100 días.

No obstante, debido a su éxito en taquilla, seguramente la fecha de lanzamiento de Oppenheimer en alguna plataforma en Estados Unidos podría retrasarse hasta noviembre de 2023, probablemente cerca del Día de Acción de Gracias.

Oppenheimer llegará a Peacock en EE.UU, un servicio de streaming propiedad de Universal. No obstante, en España aún hay muchas incógnitas y no hay una plataforma anunciada de manera oficial. En principio, se debería en SkyShowtime, pues es donde ha quedado encuadrada Peacock en nuestro país. Sin embargo, también podría llegar a Movistar+.

#Oppenheimer has earned $400 million at the global box office in 10 days of release. It has now outperformed the lifetime grosses of two prior Christopher Nolan tentpoles, 2020’s “Tenet” ($365 million) and “Batman Begins” ($373 million). https://t.co/SrB6jES29R pic.twitter.com/7agymDNQyD

— Variety (@Variety) July 30, 2023