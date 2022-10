Omar Sánchez podría abandonar ‘Pesadilla en el paraíso’ tras su discusión con Raquel Lozano

Pesadilla en el paraíso se ha convertido en uno de los realities de Mediaset que más está dando de qué hablar. Recientemente, debido al abandono de Nadia Jémez, el programa decidió contar con una nueva concursante. En este caso se trataba de Raquel Lozano. Algo que, como era de esperar, dejó completamente descolocado a Omar Sánchez.

Sobre todo porque, además, esto coincidió con la expulsión de Marina Ruiz, quien consideraba que era su gran apoyo. Desde ese momento, Omar Sánchez y Raquel Lozano trataron de marcar distancias. A pesar de los esfuerzos, terminaron hablando durante una cena. Algo que derivó a un tenso enfrentamiento.

En ese preciso instante, el canario recordó a su expareja que había entrado en el reality por lo que tuvieron, y ella le prohibió que volviera a repetirlo. Lo cierto es que el resto de concursantes de Pesadilla en el paraíso dieron la razón, en ese sentido, al windsurfista. Esto provocó que Raquel Lozano se sintiera atacada por los que, ahora, son sus compañeros.

El enfrentamiento entre Omar Sánchez y Raquel Lozano: «No me vuelvas a llamar aprovechada» #PesadillaParaíso https://t.co/yHxmOegb6P — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 3, 2022

Hasta tal punto llegó la cosa que la ex participante de Gran Hermano Dúo se planteó la posibilidad de abandonar el concurso. A pesar de todo, no quiso tomar la decisión en caliente. Quien también se planteó esta posibilidad fue Omar Sánchez, al reconocer ante Gloria Camila y Steisy que está superado por la situación.

“Me quiero ir”, repitió una y otra vez, tras romper a llorar. Sus compañeras no tardaron en pedirle que lo reconsiderara y tratase de sacar la parte positiva de lo sucedido. El canario fue más allá: “Es que es muy injusto, porque tengo que reconocer que la entrada de Raquel me ha trastocado. No sé, nunca pensé que algo así pudiese pasar”.

Steisy y Gloria Camila le han dado su apoyo de manera incondicional. Además, quisieron recordar a Omar Sánchez que Marina Ruiz estaba fuera esperándole, y que no tenía que preocuparse por nada. A pesar de que ha sido un duro golpe para el canario, puede presumir de que todos sus compañeros están a su lado, al ser conscientes de lo mal que lo está pasando.