‘Pesadilla en el paraíso’: una inesperada expulsión provoca la ruptura de una pareja

Telecinco emitió este domingo una nueva entrega de Pesadilla en el Paraíso. Un programa en el que tuvo lugar una expulsión inesperada que supuso un shock para los concursantes del reality, al provocar la separación de una de las parejas forjadas dentro del programa.

Tras la entrada al reality de Raquel Lozano, Marina Ruiz y Omar Sánchez se enfrentaron a su mayor miedo dentro del programa, protagonizar juntos el duelo previo a la expulsión del programa. Tras la salvación de Daniela Requena, la pareja se quedó expuesta a la expulsión, siendo conscientes de que tendrían que separarse.

Después de perder la prueba del serrucho, fue Marina la que tuvo que abandonar el programa. Antes de enfrentarse a la prueba, la joven le dijo a Omar: «Quédate tú, ni se te ocurra hacer el gilipollas», y aunque él, en un principio no quería serrar, terminó luchando por quedarse en el concurso.

Marina llega a plató y habla por primera vez de su concurso y de su relación con Omar #PesadillaDebate4 https://t.co/8F82N6DkKL — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 3, 2022

Finalmente, Omar fue el ganador de la prueba y ambos concursantes protagonizaron una emotiva despedida. Ya en el plató del programa, Marina contó como había sido su despedida, así como las últimas palabras que tuvo con él. Por otro lado, la ex tronista de Mujeres y hombres y viceversa desveló cuáles son sus intenciones con Omar cuando él salga del programa.

«Omar se quedó en shock. En la despedida le dije que le espero fuera, aunque yo vea cosas que no me gustan, esperaré para hablar fuera. No voy a ir a un Deluxe a decir nada de él», contó la joven antes de enfrentarse a las preguntas de los colaboradores de Pesadilla en el Paraíso.

«Estoy ilusionada. Mucho. Él vive en Canarias y yo en Córdoba, pero no es la primera vez que me he ido por amor a otra ciudad. Si una pareja quiere se puede», señaló Marina en plató sobre su futuro con el ex marido de Anabel Pantoja.