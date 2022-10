Omar Sánchez confiesa el verdadero motivo por el que rompió con Raquel Lozano

Una vez más, Omar Sánchez se ha vuelto a sincerar en Pesadilla en el Paraíso, desvelando el motivo por el que tomó la decisión de terminar su relación con Raquel Lozano, cuando apenas acababan de comenzar a salir juntos.

En esta ocasión, Omar se ha sincerado directamente con Raquel, en un intento por solucionar sus problemas y conseguir tener al menos una relación cordial. «Como no sé si te vas a ir al estar nominada, quiero hablar contigo», le decía el canario.

«No tengo la misma ilusión por ti que la que me despierta Marina, ¿me entiendes? No se me puede crucificar por haberme enamorado de una tía. Raquel, yo no la traía en mente. Una persona que yo he conocido aquí, que me ha salido enamorarme de ella, que me ha sacado unos sentimientos que no me salieron por ti….», fueron las tajantes palabras del concursante.

Omar Sánchez se sincera con Raquel Lozano y ella rompe a llorar: «Marina me ha despertado un sentimiento que no me salió contigo»#PesadillaParaíso5 https://t.co/3M7RKzklWs — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 5, 2022

Tras estas palabras, Raquel Lozano asentía con un «lo nuestro era más complicado». A lo que Omar le respondía que: Tú sabes que yo me voy cansando de tanto ‘Anabel. Anabel’, de que siempre estuvieras preocupada por si iba a volver con ella y no de estar pendiente en conocerme a mí. Tú sabes perfectamente que yo soy buena persona». Unas palabras tras las cuales Raquel no podía contener las lágrimas.

Desde el plató, Marina Ruiz se quedaba perpleja ante las palabras de Omar y no dudaba en defender la actitud conciliadora que había tenido con Raquel: «A mí me parece que Omar está demostrando, otra vez, lo buena persona que es. Porque otro le hubiese dicho que no le tiene que dar explicaciones».

Por otro lado, Alexia Rivas, amiga de Omar Sánchez, defendía las palabras de Marina: «Es que es lo que yo he dicho siempre, que Omar será muchas cosas, pero es tremendamente sincero y nunca ha hecho daño a nadie, al menos de manera consciente».