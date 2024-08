Omar Montes deja sin palabras a todos tras su análisis de la huida de Puigdemont

Es complicado saber cuándo Omar Montes está de broma o lo que cuenta es verdad, pero lo cierto es que siempre consigue generar grandes momentos en televisión en las redes. El último ha sido gracias a su curioso análisis político del regreso a España y la posterior huida de Carles Puigdemont.

El cantante es todo un experto en dar grandes titulares, ya que no es la primera vez que ante la prensa deja alguna de sus perlas. El colaborador más breve de la historia de El Hormiguero prometió ir a la luna en un viaje pagado por Jeff Bezos, dueño de Amazon. Algo que, como era de esperar, nunca ocurrió.

La última de sus ocurrencias ha llegado por cuestiones políticas, ya que la aparición del político catalán consiguió ser el centro de la actualidad. El mismo día que el ex presidente en el exilió consiguió dar un discurso en plena ciudad de Barcelona y salir sin se detenido, Omar recibía un importante premio a su carrera.

Se trataba del Castillete de Oro, un galardón otorgado por el Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión, uno de los más importantes y prestigiosos del mundo del flamenco. Bromas aparte, el madrileño lo ha ganado gracias a su difusión de este estilo entre los más jóvenes, ya que hace dos años que decidió cambiar el rumbo de su música y dejar de lado la música urbana para centrarse en sus verdaderas raíces.

Otros de los personajes galardonados esa misma noche fueron Hiba Abouk, Carlos Franganillo, Pitingo y Victorino Martín, pero el protagonista fue Montes. El artista habló con los medios después de recoger su premio y las preguntas sobre el panorama político no se pudieron evitar.

Preguntado por lo que pensaba sobre este tema, el ex de Isa Pantoja tiró de su habitual humor para dejar a los periodistas sin palabras. «Si es que yo no sé quién es este tío, la verdad. Seguro que sí, seguro que me habrá robado algo. Total, le roban a uno siempre de todo…», decía ante las risas de todos los presentes.

Omar Montes responde a las críticas por este premio

Esas no fueron sus únicas palabras, ya que se trata de un premio con mucha tradición y ver el nombre de un famoso habitual de realities y programas del corazón no ha gustado a todos. Omar, por su parte, ha querido dejar claro que «solo quiere hacer amigos» y sumar su «granito de arena para que el flamenco no desaparezca».

Tal y como explicó al recogerlo, su intención es utilizar el gran «altavoz de 10 millones de personas que me escuchan todos los meses, es hacer música comercial aplicada al flamenco». Para ello ha querido adaptar sus canciones con «palabras urbanas más amables y contando una historia para que estén enganchados» los más jóvenes, siendo sus canciones una forma de hacerles llegar a este género y que pueden después descubrir otros artistas.

Cuando Omar dijo que iba a viajar a la luna

Las mentiras del cantante son habituales aunque, eso sí, la mayoría de ellas se puede decir que son sin maldad. El mejor ejemplo llegó cuando durante varias semanas dijo en varias entrevistas que había sido invitado por el dueño de Amazon a viajar al espacio en su propia nave, aunque aseguró que rechazó la oferta después de un duro entrenamiento por miedo a entrar en una agujero de gusano y dejar a toda su familia sola.