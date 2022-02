Olivia Rodrigo es imparable. Convertida en la mujer del año según ‘Billboard’, la artista estadounidense sigue disfrutando del éxito de su primer álbum de estudio ‘Sour’, mientras se prepara para su primera gira mundial, y graba la tercera temporada ‘High School Musical: The Series’.

Por si fuera poco, el fenómeno mundial generado en torno a la figura de Olivia Rodrigo, ha llevado a Disney a crear un documental sobre la artista. Un documental que llegará a la plataforma Disney Plus el próximo 25 de marzo, y que hará un recorrido por la vida de la joven californiana en el último año.

De esta forma, sus fans podrán colarse en la sesiones de composición y grabación de ‘Sour’, los viajes en carretera, los nervios pre shows, y el backstage de la vida de Olivia Rodrigo desde que se convirtió en la nueva estrella musical a nivel mundial.

driving home 2 u (a SOUR film) is out march 25th on @disneyplus!!!! 🌄 pic.twitter.com/5ruUVj58qo

— Olivia Rodrigo (@oliviarodrigo) February 17, 2022