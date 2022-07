Olga Moreno: ¿Por qué no entrega el cheque al ganador de ‘Supervivientes 2022’?

Olga Moreno participó en Supervivientes 2021, reality en el que acabó consiguiendo la victoria. Hace un año, Jorge Pérez fue el encargado de entregarle el cheque de 200.000 euros. Por lo tanto, la andaluza tendría que ser la que entregue el premio en la gran final de este jueves 28 de julio.

A pesar de todo, Olga Moreno ha confirmado que no estará presente en la gala. Por lo tanto, por primera vez en la historia del reality, un ganador no cederá el testigo al nuevo vencedor. Ante las cámaras de Europa Press, la exmujer de Antonio David Flores quiso sincerarse sobre la decisión tan contundente que ha tomado:

“Hay cosas que son complicadas”, comenzó diciendo Olga Moreno. De esta manera, confirmaba que la no asistencia a la gran final de Supervivientes 2022 es “por cosas que han pasado que no tienen nada que ver conmigo, pero tienen que ver con mi familia y me duelen”. La ganadora de Supervivientes 2021, por tanto, ha querido evitar ese esperado cara a cara con Jorge Javier Vázquez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @olgamorenooficial

“Me da rabia no estar porque me hacía mucha ilusión como ganadora. A cualquier persona que haya ganado le hace ilusión entregar el cheque a la otra persona… Pero bueno, no pasa nada”, afirmó Olga Moreno a los compañeros de Europa Press, evitando dar muchas más explicaciones al respecto.

Bien es cierto que, en estas declaraciones, la andaluza no ha mencionado directamente a Jorge Javier Vázquez. A pesar de todo, no es ningún secreto que la ganadora de Supervivientes 2021 ha evitado en todo momento coincidir con él en un plató de televisión. El catalán, además, durante estos meses ha hablado del supuesto veto por parte de la exmujer de Antonio David Flores.

De hecho, en una ocasión, Jorge Javier Vázquez hizo el siguiente comentario: «A ver cómo lo hace cuando tenga que venir al plató a entregar el cheque después de haberme vetado. Yo de mi plató no me muevo». Sea como sea, todavía es un misterio el nombre de la persona que entregará, en nombre de Olga Moreno, el cheque de los 200.000 euros. Lo que sí sabemos es que el ganador de esta edición está entre Alejandro Nieto, Marta Peñate, Nacho Palau e Ignacio de Borbón.